Rien ne va plus au conseil de bande de Kanesatake

Rien ne va plus au conseil de bande des Mohawks de Kanesatake. Les luttes intestines entre deux factions se sont récemment intensifiées, ce qui paralyse le fonctionnement de l’organisation. Dans ce contexte de crise interne, l’ancien grand chef Serge Otsi Simon passe à l’offensive : il se tourne vers les tribunaux pour réintégrer le conseil dont il a été expulsé à la suite de l’annulation des résultats d’une élection qu’il avait remportée en janvier. Une manoeuvre qu’il juge partisane.

L’ancien grand chef mohawk Serge Otsi Simon a entamé des procédures auprès de la Cour fédérale contre le Conseil de bande de Kanesatake. Il conteste la récente annulation des résultats de l’élection partielle qu’il a remportée en janvier.

Cette victoire lui permettait non seulement de revenir au sein du conseil de bande à titre de chef — un rôle équivalent à celui de conseiller —, mais, surtout, son élection symbolisait le retour en politique de celui qui a été à la tête du conseil de 2011 à 2021.

Or, les festivités de M. Simon en janvier dernier ont été de courte durée. Une semaine après sa victoire, l’une des candidates défaites, Shirley Bonspille — soeur du grand chef actuel, Victor Bonspille — a porté plainte auprès du Comité d’appel. Dans les communications — que Le Devoir a pu consulter —, elle conteste les résultats, soutenant que le comité organisateur n’avait pas publicisé adéquatement la tenue d’élection auprès des membres de la communauté.

Le comité a finalement annulé les résultats. Une décision pour le moins rare, qui ne respecterait pas le Code électoral mohawk de Kanesatake, selon Serge Otsi Simon. Dans ses procédures judiciaires, il soutient que le Comité d’appel n’a pas l’autorité d’invalider les résultats d’une élection ; seul le directeur des élections détiendrait ce pouvoir.

Mais surtout, en rendant cette décision, le comité d’appel « n’a pas agi en tant qu’organe décisionnel ou d’appel impartial », lit-on dans les documents de cour. Selon M. Simon, le comité aurait été « guidé par un programme politique […] agissant en collusion avec et dans le but de promouvoir les intérêts [de ses] opposants politiques, notamment le grand chef Victor Bonspille, et ses soeurs, la cheffe Valerie Bonspille et l’intimée Shirley Bonspille ».

Intensification des tensions

Les démarches judiciaires de Serge Otsi Simon confirment l’intensification des tensions, vives depuis des années, au sein du Conseil de bande des Mohawks de Kanesatake. En fait, depuis l’élection du grand chef Victor Bonspille en juillet 2021, deux factions s’affrontent ouvertement au sein de l’organisation.

D’un côté, le grand chef et sa soeur jumelle — la cheffe Valerie Bonspille — dénoncent une fronde de la part des autres chefs du conseil. Victor Bonspille n’a pas donné suite aux communications du Devoir, mais sa position est bien connue. En janvier, lors d’une entrevue à Espaces autochtones de Radio-Canada, il soutenait que ses opposants « n’apprécient pas [s]a transparence », assurant travailler pour le bien de tous. « Hormis ma soeur, les chefs du conseil ont des “agendas” personnels, et ce n’est pas bon pour la communauté », déclarait-il.

L’autre faction est constituée des quatre autres chefs qui composent le Conseil de bande ainsi que de M. Simon, qui ne peut y siéger actuellement. Ceux-ci critiquent régulièrement les décisions de la fratrie Bonspille et s’y opposent, soutenant qu’elles ne sont pas prises en fonction du bien-être de la communauté.

En entrevue au Devoir, Serge Otsi Simon impute la responsabilité de la fracture actuelle au grand chef Victor Bonspille. « En fait, le grand chef est minoritaire dans le Conseil de bande. Quand on regarde les autres chefs, on réalise que la majorité veut travailler pour la communauté. Et aussi, on constate qu’ils ont réalisé que le grand chef veut plutôt travailler pour sa famille et ses proches. »

M. Simon craint par ailleurs que la crise actuelle ne mène à des altercations violentes : « C’est fou raide. Je n’ai jamais vu ça. Ça brasse déjà, et je crains que ça devienne pire. Il y a déjà des gens qui passent chez nous et qui font des starts rapides [des crissements de pneus] dans mon stationnement, même la nuit. Je m’attends à ce qu’il y ait [un jour] de la violence. »