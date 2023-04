OBVIA, étudier les impacts sociaux et éthiques de l’IA

Beaucoup de connaisseurs, et non des moindres, y compris les grands financiers du développement de l’intelligence artificielle (IA) s’inquiètent de ses avancées rapides au point de demander un moratoire sur la recherche dans le domaine. Cela tombe bien, l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’intelligence artificielle et du numérique (OBVIA) a justement été créé au Québec pour analyser et critiquer ce nouveau monde.

« Notre mission est tournée vers l’innovation responsable et le bien commun », explique Lyse Langlois, directrice générale d’OBVIA, tout en reconnaissant que son organisme reste très peu connu, peut-être parce qu’il a été développé pendant la pandémie. « Dès le départ, on annonçait s’intéresser aux enjeux sociaux des innovations technologiques en proposant des innovations en science ouverte et en plaçant l’humain au centre des préoccupations tout comme les perspectives critiques face à ces développements. »

OBVIA est né après un concours lancé par le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, en 2018 avec un budget initial de 7,5 millions de dollars. L’Université Laval a remporté la course avec son projet liant dès le départ neuf universités et neuf cégeps rassemblant déjà 170 chercheurs. Ils y sont maintenant 240 environ.

La structure lie des savants du génie, de la santé et des sciences sociales qui partagent le souci des impacts sociétaux. L’acronyme OBVIA rappelle le beau mot « obvier » qui veut dire « prendre des dispositions nécessaires pour faire obstacle à quelque chose, parer un mal possible ». Mme Langlois elle-même arrive des sciences sociales avec une spécialisation en éthique des organisations.

En quatre ans, l’Observatoire a financé 22 équipes à hauteur de 5,5 millions et 36 boursiers pour 1,2 million, du collège au postdoctorat, toujours à la suite de concours. Les recherches ont par exemple porté sur la gouvernance des données en santé, l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale par la police ou l’impact de l’IA sur les professions.

OBVIA appuie aussi une chaire internationale liée à l’École normale supérieure de Paris sur la justice sociale et l’IA. Le financement vaut pour une année à la fois. La première titulaire s’est intéressée aux populations marginalisées, dont les Autochtones. L’actuelle bénéficiaire travaille sur le partage des données en santé. L’Observatoire organise aussi des colloques, évidemment. Le plus récent portait sur les normativités éthicojuridiques.

Et ChatGPT ?

Et sur les robots conversationnels, le sujet angoissant ou captivant de l’heure ? OBVIA a préféré patienter avant de se mêler des débats. Un groupe « éducation » planche sur un rapport qui proposera ce printemps des directives d’utilisation dans les universités. Des juristes, des éthiciens et des spécialistes en santé comme en culture et média ont déjà recensé des enjeux dans leurs différents domaines. Un autre groupe interviendra au nom des cégeps dans le cadre du prochain congrès de l’ACFAS.

« Aux États-Unis, il y a une grande tendance à interdire ChatGPT dans les universités, dit la directrice. Des lumières rouges s’allument. Les innovations vont à une vitesse très surprenante avec des possibilités d’impacts dans beaucoup de domaines. Les médias sont directement concernés par la création et la diffusion de fausses informations. Nos mécanismes démocratiques aussi vont être affectés. »

Le Québec abrite d’autres centres à la fine pointe de ces outils numériques qui fascinent et inquiètent. Le plus connu, l’institut montréalais MILA, rassemble des centaines de chercheurs dans le domaine de l’apprentissage profond. Son directeur, Yoshua Bengio, signataire du récent appel au moratoire, est aussi membre d’OBVIA, dont les thèmes de recherche de la phase initiale autour de l’innovation responsable vont dans le sens de la Déclaration de Montréal pour une IA responsable. Tout se tient.

Des lumières rouges s’allument. Les innovations vont à une vitesse très surprenante avec des possibilités d’impacts dans beaucoup de domaines.

Le scientifique en chef recevra le bilan des quatre premières années d’activité d’OBVIA ce mois-ci, en avril. La prochaine phase va mettre l’accent sur la société, le dialogue avec les citoyens, l’éducation populaire à l’IA aussi.

« C’est bien dommage qu’on soit moins connus chez nous », dit Mme Langlois, interviewée juste avant le déclenchement de la récente grève des professeurs à l’Université Laval. Elle arrivait d’une mission stratégique auprès de l’Université Côte d’Azur, à Nice, où se trouve un des trois pôles franco-français de recherche et de développement autour de l’IA avec Toulouse et Paris.

« Je le dis de façon objective, il manque à la France un observatoire comme le nôtre pour regarder de manière interdisciplinaire et éthique les travaux en IA. En fait, j’ai fait le tour du monde pour chercher une structure semblable à OBVIA, et il n’y en a pas. Dans une politique récente de l’Allemagne, la volonté est clairement exprimée de créer un observatoire comme au Québec. »