Les meilleurs poissons d’avril de personnalités et d’institutions québécoises

Greta Thunberg à Montréal

Pour le Jour de la Terre, le 22 avril prochain, la jeune militante écologiste Greta Thunberg manifestera à Montréal ! C’est du moins ce qu’annonçait un communiqué de presse obtenu par plusieurs médias, vendredi matin, et signé par cinq organismes qui militent pour la justice climatique, dont La Planète s’invite au Parlement et la Coalition Étudiante pour un Virage Environnemental et Social.

Le communiqué semble sérieux au départ, mais il prend vite une tournure indéniablement humoristique. « Greta accueillera le premier ministre [Justin Trudeau] accompagnée de Céline Dion. Elles préparent ensemble un hymne à la vie qui ouvrira la manifestation et ses célébrations festives. »

Atteinte d’une maladie rare qui l’empêche temporairement de se produire en spectacle, il aurait été surprenant que Céline Dion entonne un « hymne à la vie » dans les rues de Montréal… Le communiqué se conclut ainsi : « Greta Thunberg, finalement, pourrait très bien ne pas être [à la manifestation]. Justin Trudeau et Céline Dion non plus, d’ailleurs. Mais est-ce une raison pour ne pas se mobiliser ? »

À noter que la militante suédoise était réellement venue au Québec en 2019, où elle avait marché pour le climat en compagnie de 500 000 manifestants dans les rues de la métropole.