Si vous les avez manqués

Balado | Les violences sexuelles dans les écoles passées sous la loupe

Depuis plusieurs années, des histoires sordides de violences à caractère sexuel dans les écoles primaires et secondaires du Québec s’accumulent et suscitent craintes et colère dans la population. Après une énième révélation, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a finalement déclenché une enquête générale sur toute situation pouvant faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves. On revient sur ce qui a mené à cette annonce, et on se demande si cette solution est adaptée à la réalité du terrain.