Un silence lourd pèse sur Akwesasne après la découverte de plusieurs corps

Les six personnes retrouvées mortes vendredi tentaient de traverser vers les États-Unis dans une région à la géographie compliquée faite de plusieurs entités territoriales, où l’on croise des frontières faites d’eau et de routes contiguës.

C’est également là où trois corps policiers et l’armée canadienne collaborent vendredi afin de retrouver deux autres personnes qui manquent à l’appel, dont un bébé en bas âge et un membre de la communauté mohawk d’Akwesasne.

Un endroit où les inquiétudes quant au trafic humain se font entendre discrètement, mais sûrement dans les derniers mois. Les membres de la communauté ne veulent pas dénoncer publiquement un réseau criminel, dit en s’éloignant un homme en bordure du bâtiment du Conseil de bande.

En avril 2022, six ressortissants indiens ont été secourus d’un bateau sur le point de couler sur la rivière Saint-Régis par la police locale et la patrouille frontalière américaine. Une septième personne qui tentait de quitter l’embarcation et de gagner le rivage a ensuite été identifiée comme un citoyen américain. Les autorités américaines ont catalogué l’incident en tant que tentative de trafic humain.

Inquiétudes

Au dépanneur de Saint-Régis, qui se trouve en territoire autochtone, la commis se fait bavarde, tout en offrant un café. « À cette heure-ci, c’est gratuit. » Et avec tout ce qui se passe, elle n’a pas pu en refaire du frais. « Je ne veux pas répéter des rumeurs, mais oui, ça fait plusieurs années qu’on sait que des gens passent. Et c’est de plus en plus fréquent. Mais je veux dire, ce sont des vies humaines », dit-elle en secouant la tête pour désapprouver.

C’est au niveau du chenail, quand le cours d’eau se rétrécit, que le temps peut devenir mauvais, dit-elle, « été comme hiver ». Un vent fort s’est levé de la nuit de mercredi à jeudi, note-t-elle, sans pouvoir confirmer si le bateau transportant des migrants était alors déjà en route.

Dans les airs, un hélicoptère de la Sûreté du Québec survole toujours les îles Jaune et Saint-Régis, à proximité d’où les corps ont été trouvés. Tous les corps de police mobilisés demandent à la population de ne pas s’approcher des zones de fouille.

Sur la terre ferme, tout près du Chenail de Saint-Régis, un feu commémoratif a été allumé à l’extérieur de la salle de loisirs de Snye. Il brûlera aussi longtemps que les gens voudront se recueillir, indique l’une des femmes présentes. Elle ne souhaite pas donner son nom, car elle attend les porte-paroles officiels, insiste-t-elle.

Et même si les personnes retrouvées mortes ne faisaient pas partie de la communauté mohawk, l’on souhaite envoyer « toutes les pensées et prières » pour elles, poursuit-elle. C’est que l’attention médiatique est souvent défavorable aux communautés autochtones, et cette fois n’y échappera pas.

Les corps ont été retrouvés à proximité d’un bateau appartenant à Casey Oakes, membre de cette communauté autochtone. Sur la radio locale, les appels à collaborer avec la police pour le localiser se font entendre.

À quelques kilomètres, à Saint-Régis, à partir du quai derrière un commerce, des hommes ont sorti leurs jumelles, pour voir s’ils apercevraient certaines traces du drame. L’un d’eux nous souhaite « bonne chance pour trouver quelqu’un qui veut parler ».

Il répète « ce que tout le monde sait », dit-il comme une évidence : « Le nombre de personnes qui se font attraper aux États-Unis en provenance du Canada a augmenté. » La police locale mohawk a recensé 48 incidents liés à la traversée illégale de migrants provenant du Canada vers les États-Unis depuis janvier. Et ce sont en effet 110 000 personnes qui ont été interceptées en 2022 pour diverses raisons par la patrouille frontalière américaine sur la frontière commune, un nombre beaucoup plus élevé que dans les années précédentes.