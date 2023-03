Six corps retrouvés dans les eaux du Saint-Laurent, près d’Akwesasne et de la frontière

Six personnes, dont un enfant, qui cherchaient à entrer aux États-Unis de manière irrégulière à partir du Canada ont été retrouvées mortes jeudi dans une zone marécageuse sur le territoire mohawk d’Akwesasne. Un autre enfant manque toujours à l’appel.

D’après le service de police mohawk d’Akwesasne, les six personnes venaient de deux familles d’origines différentes : l’une indienne, l’autre roumaine. L’enfant toujours recherché serait de la famille roumaine.

Selon les Forces armées canadiennes (FAC), qui sont venues en aide à la police mohawk jeudi, quatre corps ont été repérés vers 15 h 30 par une équipe de sauvetage venue dans la région en hélicoptère. L’équipage a par la suite atterri à Cornwall faire le plein, puis est retourné dans la région où il avait trouvé les premiers corps et en a découvert deux autres. Sur son compte Facebook, la police d’Akwesasne dit plutôt que le premier corps a été trouvé à 17 h.

Le service de police affirme qu’il attend encore les résultats d’une autopsie pour déterminer la cause du décès des six personnes. Dans un courriel, un porte-parole des FAC, Trevor Reid, affirme qu’elles recherchent encore deux autres personnes dans les environs. Elle n’a pas précisé si l’une d’entre elles était l’enfant manquant. On sait toutefois qu’un membre de la communauté Mohawk a été porté disparu le 29 mars.

Les policiers provinciaux du Québec et de l’Ontario, ainsi que la GRC et les agents frontaliers sont impliqués dans l’enquête.

De passage à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le premier ministre Justin Trudeau s’est montré troublé par cette affaire, mais a évité de s’avancer sur les circonstances. « Il y a une enquête en cours et je ne veux pas sauter sur les spéculations et les faits non confirmés qui circulent à présent. Il va falloir qu’on comprenne bien ce qui s’est passé pour pouvoir prendre les meilleures mesures pour protéger les gens vulnérables. »

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, s’était dit bouleversé dans un gazouillis publié plus tôt. « Les nouvelles en provenance d’Akwesasne sont bouleversantes. J’ai contacté le grand chef Abram Benedict pour lui exprimer nos condoléances. Dans l’attente de plus amples informations, mes pensées vont aux proches des victimes. »

Son homologue québécois, François Bonnardel, a pour sa part publié le commentaire suivant : « Mes pensées sont avec la communauté ce matin. Il y a une enquête en cours, on attend toujours les détails. La SQ est en soutien. On suit la situation de près. »

Avec La Presse canadienne

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.