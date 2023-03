Faux numéro d’enregistrement, vraie annonce sur Airbnb

Cinq minutes. C’est le temps qu’il a fallu au Devoir pour publier son annonce sur la plateforme de location à court terme Airbnb en utilisant un numéro d’enregistrement de la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) inventé de toutes pièces.

La semaine dernière, Airbnb a annoncé que toutes les annonces de locations à court terme illégales sur sa plateforme seraient supprimées ce mardi. Afin de rendre leurs offres sur cette plateforme légitimes, les hôtes devaient s’assurer d’obtenir un numéro d’enregistrement auprès de la CITQ qui certifie que leur logement répond aux critères de Québec en ce qui concerne les hébergements touristiques.

Or, Le Devoir a créé en quelques clics mercredi une offre sur cette plateforme en inscrivant un faux numéro d’enregistrement à la CITQ. Le lendemain, deux demandes de réservation ont été effectuées pour ce logement fictif de la part de touristes souhaitant y demeurer quelques nuits en avril et en juillet.

Une tactique répandue

Les hôtes sont d’ailleurs nombreux à avoir usé de la même tactique pour continuer d’opérer sur la plateforme, ou encore pour créer de nouvelles annonces sur celle-ci.

Ainsi, en un peu plus d’une heure de recherche, Le Devoir a trouvé une quinzaine d’annonces de logements à louer sur la plateforme Airbnb dans différents secteurs de Montréal où le numéro d’enregistrement inscrit est fictif. Ces logements entiers se trouvent notamment au centre-ville ainsi que dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

« On trouve ça déplorable. Il va falloir avec le durcissement de la loi [annoncé par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx]. Il faudra s’assurer qu’il y a un lien direct qui se fasse avec les numéros d’enregistrement de la CITQ », a réagi au Devoir la présidente-directrice générale de l’Association Hôtellerie Québec, Véronyque Tremblay. Elle faisait ainsi référence à l’engagement pris par le gouvernement Legault plus tôt ce mois-ci de faire adopter un projet de loi visant à s’attaquer aux locations illégales sur les plateformes de type Airbnb.

« On veut que les gens agissent légalement », s’enregistrent et obtiennent l’accord des municipalités où elles opèrent, insiste Mme Tremblay, qui souligne l’importance d’avoir une « saine concurrence » entre les hôtels traditionnels et les logements loués à court terme en ligne. « Si Airbnb accepte des faux numéros, on n’est pas plus avancé. »

Mme Tremblay insiste également sur l’importance « que ce soit l’ensemble des plateformes qui agissent dans le même sens et qu’elles soient imputables. »

De vrais numéros réutilisés

À Montréal, une propriétaire a quant à elle inscrit un numéro d’enregistrement concernant un logement situé à Mont-Tremblant, dans les Laurentides, pour une annonce concernant un appartement situé dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Dans ce contexte, Véronyque Tremblay souligne l’importance que Revenu Québec dispose de plus d’inspecteurs pour s’assurer du respect de la Loi sur l’hébergement touristique dans la province. « Ça prend des inspecteurs, ça prend des gens qui ont le temps et le mandat d’aller sur place et de faire des vérifications », opine également le président-directeur général de l’Association hôtelière du Grand Montréal, Jean-Sébastien Boudreault.

« C’est la sécurité des gens qui est en jeu », renchérit M. Boudreault, deux semaines après qu’un bâtiment du Vieux-Montréal où des logements étaient loués illégalement sur des plateformes de type Airbnb ait été la proie des flammes.

Joints par Le Devoir, Airbnb ni le ministère du Tourisme n’avaient répondu à nos questions.