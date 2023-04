Visite au cœur de la mémoire matérielle de Québec

Les fragments de quelques millénaires d’histoire s’empilent dans le parc industriel de Duberger, en basse-ville de Québec. C’est ici, dans le sous-sol d’un bâtiment gouvernemental anodin, que se cachent la « voûte » archéologique de la capitale nationale et ses millions d’artéfacts. Le Devoir a eu accès au lieu : visite guidée parmi ces trésors exhumés du passé.

Au fil des décennies, de patientes escouades d’archéologues ont fouillé le sol de Québec, creusant la terre en quête des époques qu’elle recèle. Inlassablement, fragment par fragment, elles ont mis au jour le passé jusqu’à constituer une étonnante et riche collection d’objets remontant jusqu’à la préhistoire.

« Nous avons autour de 2000 caisses d’artéfacts en vrac, explique Manon Goyette, archéologue à la Ville de Québec et responsable de la gestion des collections. Nous avons environ 14 000 objets catalogués et documentés, dont un certain nombre est restauré. »

Photo: Charles-Frédérick Ouellet Le Devoir

Photo: Charles-Frédérick Ouellet Le Devoir

La réserve s’ouvre sur l’espace de travail où quatre employés à temps partiel s’activent à nettoyer, sécher, numéroter, inventorier, classifier, ensacher, emballer et entreposer chaque morceau découvert sur les sites de fouilles. La nature des fragments passe de l’immense à l’infime : des têtes de flèche jusqu’aux pièces d’artillerie, des pots de chambre jusqu’aux morceaux les plus minuscules d’anciens sceaux de cire utilisés pour cacheter les lettres aux débuts de la colonie.

Passé l’aire de travail s’ouvre un long corridor avec, au bout, la salle de résistance. Ici s’entasse, dans une pièce à température et à humidité contrôlées, la mémoire matérielle de Québec : des étagères à perte de vue qui renferment, sous la lumière crue des néons, ce que des générations d’archéologues ont minutieusement trouvé, puis conservé pour la postérité.

Chaque objet contient une parcelle du passé de ce territoire que Samuel de Champlain a baptisé Québec en 1608. Ces artéfacts racontent la grande histoire par la lorgnette de la petite : en témoignant des moeurs quotidiennes à travers les siècles, ces objets racontent aussi la colonisation, la conquête britannique, la cohabitation avec les nations autochtones et l’émergence d’un art de vivre et d’une identité propre au Canada, soudainement affranchis de l’orbite de la royauté française en passant sous le régime anglais.

« Il y a tout un tas de trucs que nous pouvons documenter grâce à ces fragments, poursuit Manon Goyette. Ça nous enseigne les modes de vie, le niveau socio-économique des gens qui ont habité sur un site, parfois aussi les modes de construction. Nous pouvons également en apprendre sur les modes alimentaires, sur l’hygiène, etc. »

Cachés au fond de grands tiroirs s’étalent les objets qui faisaient autrefois partie du quotidien. Tous sont fabriqués à la main, témoins silencieux d’une époque où l’industrialisation et la production de masse demeuraient lointaines.

Photo: Charles-Frédérick Ouellet Le Devoir

Photo: Charles-Frédérick Ouellet Le Devoir

Ici, un ensemble de lames utiles pour apprêter les peaux prisées en Europe. Là, un bistouri de chirurgien et des garnitures de fusil ouvragées. Pêle-mêle se trouvent des outils de construction, des brosses à dents du XIXe siècle, des clous, des souliers — même un nombre impressionnant d’épingles.

« Ça, c’est difficile à trouver ! » précise Manon Goyette avec un sourire qui suggère que l’aiguille dans la botte de foin, ce n’est rien en comparaison de l’épingle enfouie sous plusieurs couches d’histoire.

Un autre tiroir s’ouvre, c’est un assortiment de guimbardes centenaires qui traverse soudainement les âges. Là, il y a une collection de poids d’apothicaire retrouvés à proximité du Séminaire et ayant appartenu à Louis Hébert, premier colon officiel de la Nouvelle-France. À côté, un peigne en écailles de tortue « qui pourrait être attribuable à son épouse, Marie Rollet ». La vie domestique de ces personnages historiques prend lentement forme, inspirée par les objets qui composaient leur routine.

Imiter les coutumes de Versailles

La vaisselle témoigne à elle seule de l’évolution de l’industrie et du raffinement au Canada. « Au début de la colonie, il n’y avait rien. Quand quelqu’un voulait une assiette, il devait l’attendre des mois, le temps qu’elle arrive par bateau, précise l’archéologue de la Ville. Dès le dernier quart du XVIIe siècle, par contre, nous avons commencé à développer une production locale. »

Photo: Charles-Frédérick Ouellet Le Devoir

Photo: Charles-Frédérick Ouellet Le Devoir

La noblesse de Québec, à l’époque de la Nouvelle-France, tentait d’abord d’imiter les coutumes en vogue à Versailles. « La table était le centre du faire-valoir social, explique Manon Goyette. Le repas trois services que nous connaissons encore aujourd’hui vient de là : c’est Louis XIV qui l’a instauré. » Tout un assortiment d’ustensiles, de soupières, de louches, de flacons et autres verres délicats témoignent de cette quête pour importer l’opulence des Louis et de leur cour en Amérique.

La physique et la chimie viennent parfois en renfort pour révéler les secrets cachés par ces objets d’antan. « Les Anglais, illustre notre guide, mélangeaient du plomb au verre pour l’éclaircir et en enlever les impuretés. Nous avons une lumière ultraviolette à onde courte : quand nous passons un tesson de verre britannique en dessous, ça flashe mauve, donc nous savons qu’il y a présence de plomb à l’intérieur. Ça nous indique que nous sommes au régime anglais. »

Photo: Charles-Frédérick Ouellet Le Devoir

La richesse des réserves archéologiques de la Ville de Québec, une des collections municipales les plus fournies du pays, sort parfois pour s’offrir au regard. En moyenne, une trentaine d’expositions éparpillées un peu partout dans la province présente ses pièces chaque année. L’auberge Saint-Antoine, située à un jet de pierre de la place Royale, en expose également près de 350. Les pièces sont aussi à la disposition des chercheurs et des chercheuses.

Sur les quelques millions de fragments découverts au fil des fouilles, seule une infime partie a subi une restauration. « Il faut dire que ça coûte très cher, restaurer les objets. Ça nécessite des budgets que nous n’avons pas tout le temps, poursuit l’archéologue. Parmi les 14 000 objets catalogués, ils ne sont pas tous restaurés. »

Une visite virtuelle À défaut d’offrir des visites guidées de ses réserves, la Ville de Québec propose une visite virtuelle de son histoire par le biais de ses collections archéologiques. Le parcours en ligne fourmille d’une impressionnante quantité de détails rendus possibles grâce au travail mené par les archéologues. Le curieux et la curieuse peuvent y apprendre, par exemple, que François Martel de Brouague et sa famille, qui ont résidé rue Saint-Pierre au début du XVIIIe siècle, avaient un « petit chien […] qui devait être atteint d’une forte claudication de la patte avant gauche ». Un moyen gratuit de se perdre dans les dédales de l’histoire de la Ville de Québec !