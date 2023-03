Musk, Bengio et d’autres réclament une pause de six mois des recherches sur l’IA

Un peu plus d’un millier de personnes dont le chercheur Yoshua Bengio et le milliardaire Elon Musk lancent un appel à tous les labos d’intelligence artificielle : mettez sur pause pour les six prochains mois vos technologies plus puissantes que le moteur de langage GPT-4, le temps de reprendre le contrôle sur « ces boîtes noires imprévisibles ».

« La recherche et le développement de l’IA devraient être recentrés pour rendre les systèmes puissants et dernier cri plus précis, plus sûrs, plus transparents, plus loyaux », lit-on dans la lettre publiée ce mercredi matin par l’institut Future of Life et appuyée par le Mila Québec. L’association basée à Boston s’est donnée pour mission depuis sa création en 2014 de diminuer les risques menaçant l’humanité, plus spécifiquement ceux causés par les nouvelles technologies.

« Les systèmes d’IA actuels sont aussi compétents que les humains dans certaines fonctions », poursuit la lettre publiée aux côtés d’autres réclamant notamment la fin de l’armement nucléaire débridé. « Il faut se demander : devrait-on laisser les machines nous inonder de propagande et de mensonges ? Devrait-on automatiser tous les emplois ? Devrait-on produire des esprits non-humains qui finiront par nous surpasser et nous remplacer ? »

La réponse, tacite, est non. L’organisme Future of Life lance donc un double appel. Les laboratoires qui travaillent sur la mise au point de systèmes d’intelligence artificielle similaires ou plus puissants que GPT-4, tout juste publié par le laboratoire californien OpenAI, sont invités à prendre une pause de six mois durant laquelle ils pourront créer une série de protocoles et de règles pour rendre les avancées futures plus responsables et transparentes.

« L’été de l’IA »

Les gouvernements sont invités de leur côté à plancher sur un système de gouvernance de l’IA. Celui-ci pourrait inclure « au minimum » une autorité réglementaire en mesure de superviser le développement de la technologie, un mécanisme de suivi de l’utilisation des systèmes informatiques et de stockage de données massives les plus puissants, un système d’identification de la provenance des systèmes qui permettrait de distinguer les applications légitimes des imitations et des outils d’audit et de certification.

Les chercheurs signataires de la lettre croient qu’un financement public adéquat et que des institutions de recherche spécialisées exclusivement dans la recherche de solutions aux enjeux économiques et politiques devraient également être considérés.

« L’humanité peut avoir un avenir florissant grâce à l’IA », conclut la lettre. « Nous sommes parvenus à créer des IA puissantes, il est temps de profiter d’un “été de l’IA” durant lequel nous en récolterons les fruits, nous inventerons des systèmes au bénéfice du plus grand nombre et donnerons à la société une chance de s’adapter. »

Un panel regroupant quelques-uns des signataires de la lettre, y compris le chercheur montréalais Yoshua Bengio, tiendra une conférence vidéo mercredi midi pour expliquer comment ils comptent concrétiser leur souhait de réorienter la recherche en IA pour la rendre plus durable.

Plus de détails suivront.