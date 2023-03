La fermeture de Roxham dénoncée

L’organisme Solidarité sans frontières organise un « rassemblement d’urgence » à 10 h devant les bureaux de circonscription de Justin Trudeau, dans le quartier Villeray, pour dénoncer la fermeture du chemin Roxham.

Depuis samedi, les demandeurs d’asile ne peuvent plus passer de manière irrégulière la frontière canado-américaine, à la suite d’un changement apporté à l’Entente sur les tiers pays sûrs.

« Si l’entrée au Canada par ce passage était souvent une expérience humiliante et violente, il s’agissait pour beaucoup d’un lieu de passage plus sécuritaire et accessible que les autres points de traversée », soutient Solidarité sans frontières. L’organisme demande « l’ouverture complète de la frontière » et la régularisation « de toutes les personnes migrantes ».