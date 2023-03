Les deux dernières victimes de l’incendie dans le Vieux-Montréal sont identifiées

Les deux dernières victimes de l’incendie dans le Vieux-Montréal ont été identifiées. Il s’agit de Charlie Lacroix, 18 ans, et Walid Belkahla, 18 ans également.

Les autorités ont confirmé mardi le bilan de 7 morts dans l’incendie du bâtiment patrimonial, disant qu’aucun autre corps ne pouvait se trouver dans les décombres.

Les corps de toutes les victimes qui ont péri lors de l’incendie majeur du 16 mars dernier ont été extirpés des décombres, avec la découverte de deux nouvelles dépouilles, lundi matin.

Cinq victimes avaient été précédemment identifiées formellement : An Wu, Dania Zafar et Saniya Khan, toutes âgées de 31 ans, Nathan Sears, âgé de 35 ans, et Camille Maheux, âgée de 76 ans.