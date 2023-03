Pierre Ny St-Amand devant le tribunal

Pierre Ny St-Amand, le chauffeur d’autobus qui a embouti une garderie de Laval le 8 février dernier, doit revenir devant la justice mardi. Le juge devrait recevoir le résultat d’une évaluation faite à l’Institut Philippe-Pinel afin de déterminer la responsabilité criminelle de l’accusé.

L’homme fait face à neuf chefs d’accusation et avait été jugé apte à subir son procès le mois dernier. Le drame avait causé la mort de deux enfants et en avait blessé six autres.