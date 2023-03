Avec la fermeture du chemin Roxham, des familles coincées aux États-Unis

« On serait partis avant si on avait eu l’argent pour l’autobus et le taxi. » Mario Lopez est désespéré. Avec son épouse et ses deux filles de 7 et 11 ans, ils avaient planifié traverser samedi le chemin Roxham vers le Canada. L’annonce que la frontière se durcissait les a pris au dépourvu, eux qui sont en route depuis plus d’un mois, à l’instar de centaines d’autres personnes qui voulaient demander l’asile en sol canadien.

Jeudi, ils ont déjà commencé à s’inquiéter, alors que certains détails d’un nouvel accord entre Ottawa et Washington filtraient. Ce n’est que vendredi après-midi, alors qu’il était déjà trop tard, qu’ils ont appris l’échéance de minuit dans la nuit de vendredi à samedi. À partir de ce moment, le Canada commencerait à refouler les migrants qui tentent de passer par le chemin Roxham — ou une autre voie irrégulière — à moins d’exceptions.

Ils se demandent maintenant ce qu’ils doivent faire pour rester en règles, car leur permis de transit américain expire le 18 avril. Les États-Unis délivrent en effet ce type de visa pour une personne qui est en route et se destine à un autre pays.

Pas question de retourner en Colombie, « pas après tous les sacrifices que nous avons faits », expose-t-il.

Leur parcours a pris en effet plusieurs détours pénibles, explique le père de famille, qui était enseignant en Colombie. Ils ont été volés au Mexique, « jusqu’au dernier cent qui nous restait », dit-il. Il est mal à l’aise. Pourquoi hésite-t-il à continuer son histoire ? « Personne ne veut dire qu’il est misérable économiquement et qu’il a mis sa famille en danger », lâche-t-il.

À lire aussi: Le ministre Fraser offre très peu de détails sur l’accueil des migrants au pays

Après avoir traversé la frontière entre le Mexique et les États-Unis, ils ont été détenus près de deux semaines avec d’autres immigrants, puis transférés dans un refuge à San Antonio, au Texas. C’est là qu’ils ont obtenu un visa de transit.

Ils ont ensuite été envoyés vers la ville de New York par autobus. Sans le sou pour continuer, ils ont décidé de trouver du travail dans le domaine de la construction pour quelques jours, afin de payer un billet d’autobus vers Plattsburgh, puis une course en taxi vers le chemin Roxham du côté américain, un parcours souvent emprunté par les demandeurs d’asile.

« J’ai reçu ma première paie vendredi. Avec cette paie nous allions voyager jusqu’à la frontière », dit M. Lopez.

Une histoire commune

Walington Mosquera-Hernandez, lui aussi Colombien, attend quant à lui impatiemment des nouvelles de sa fille qui est passée par Roxham après l’échéance tombée.

Dennis Melissa Mosquera Murillo est entrée au Canada samedi après-midi avec son conjoint et leur petite fille de deux ans alors que le nouveau protocole était déjà entré en vigueur. Ils se qualifieraient toutefois dans les exceptions à l’Entente sur les tiers pays sûrs, puisqu’ils ont déjà de la famille au Canada.

M. Mosquera-Hernandez est néanmoins « très inquiet », car il est sans nouvelles depuis dimanche. « On m’a appelé pour me demander d’envoyer une preuve d’identité, puis plus rien depuis », dit-il.

« C’est l’incertitude qui pèse le plus », soupire-t-il, se disant solidaires de ses compatriotes.

Il « remercie le ciel » d’être arrivé le 24 janvier quant à lui, après avoir passé huit mois aux États-Unis. Ancien employé d’un port de Buenaventura, il a été menacé et mis sur une liste de protection gouvernementale. « J’ai été sous escorte pendant quatre mois, puis plus rien. J’avais vraiment peur », résume-t-il.

Tout comme Mario Lopez, il dit avoir dû contracter une dette sur son parcours migratoire pour être en mesure de parvenir à sa destination : le Canada. « J’ai travaillé huit mois comme un esclave aux États-Unis avant de pouvoir compléter mon trajet », dit-il au téléphone.

La famille Lopez vient de la région du Caqueta, en Colombie, et les Mosquera, de la région du Cauca. Ce sont deux zones que le gouvernement canadien reconnaît comme dangereuses : elles figurent par exemple dans la liste des zones où éviter tout voyage, « en raison des risques d’enlèvement et de criminalité violente découlant de la présence de groupes armés illégaux et d’autres organisations criminelles ».

Les demandeurs d’asile en provenance de la Colombie ont été nombreux dans les dernières années à se faire reconnaître un besoin de protection. Avec 5435 demandeurs d’asile qui sont arrivés entre des points d’accès officiels, en écrasante majorité par le chemin Roxham, elle a été le troisième pays d’origine en importance en 2022. Entre 2017 et 2022, leurs dossiers ont été acceptés à 72 %, selon les données de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et d’immigration (CISR).

« Si on avait pu demander l’asile chez nous, on l’aurait fait. Si on pouvait juste se présenter à la douane, on le ferait. SVP, pouvez-vous me dire qu’est-ce qu’on est censé faire maintenant ? » demande M. Lopez.