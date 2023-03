Nouveau premier ministre en Écosse

Le nom du nouveau premier ministre de l’Écosse sera dévoilé lundi, à l’issue de la course à la direction du Parti national écossais (SNP). Nicola Sturgeon, qui était au pouvoir depuis 2014, avait pris tout le monde par surprise en annonçant sa démission en février dernier.

Trois candidats s’affrontent pour la remplacer. Il s’agit de Kate Forbes, d’Ash Regan et de Humza Yoush. Selon les plus récents sondages, Mme Forbes, secrétaire du Cabinet chargée des Finances et de l’Économie, et M. Yoush, secrétaire du Cabinet pour la Santé et les Services sociaux, sont au coude à coude.