Quoi retenir de la fin de semaine?

Cinquième corps retrouvé dans le Vieux-Montréal

Une cinquième victime a été extirpée des décombres, samedi en fin de journée, de l’immeuble du Vieux-Montréal détruit par les flammes il y a plus d’une semaine. Le corps a été confié au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, qui procédera à l’identification de la personne. Quatre corps avaient déjà été retrouvés plus tôt cette semaine, et les recherches se poursuivent, deux personnes manquant encore à l’appel.

Des témoignages d’anciens locataires et de sinistrés de l’immeuble du Vieux-Montréal détruit par l’incendie du 16 mars soulèvent des questions quant à la sûreté des lieux. Ils ont rapporté que des détecteurs de fumée étaient défectueux et qu’il manquait des issues de secours. La police et les pompiers disent toutefois qu’il est encore trop tôt pour déterminer les causes de l’incendie.