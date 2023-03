Si vous les avez manqués

Balado | Un incendie tragique sur fond de marchandisation du logement à Montréal

ll y a une semaine, un incendie dans un édifice patrimonial du Vieux-Montréal a fait au moins quatre morts et neuf blessés. En plus d’endeuiller plusieurs familles, cette tragédie a relancé le débat sur la réglementation de la location à court terme, puisque des logements de l’immeuble incendié étaient illégalement loués par l’entremise de la plateforme Airbnb. On revient sur l’histoire de cette tragédie pour analyser l’impact de la marchandisation des logements locatifs à Montréal.