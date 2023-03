Des chambres sans fenêtres approuvées par la Ville

La Ville de Montréal a approuvé les plans de transformation d’une auberge de jeunesse du Vieux-Montréal qui comporte des chambres sans fenêtres ni sorties de secours, ce qui contrevient aux normes en vigueur.

Cet établissement appartient d’ailleurs au propriétaire de l’immeuble incendié dans le Vieux-Montréal le 16 mars dernier, qui opère en parallèle une maison de chambres où sont loués illégalement des logements sur Airbnb, a constaté Le Devoir.

En 2007, l’avocat Emile-Haim Benamor a acquis un bâtiment de trois étages construit en 1923 sur la rue Notre-Dame Est, dans le Vieux-Montréal. L’édifice a depuis été converti en une auberge de jeunesse de 20 chambres réparties sur deux étages qui a obtenu son numéro d’enregistrement de la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ).

Le Devoir a loué une chambre sur la plateforme de location à court terme Airbnb afin de pouvoir visiter les lieux et a constaté que deux chambres ne comportent aucune fenêtre ni sortie de secours. Le bâtiment n’est également muni d’aucun gicleur.

En entrevue, Neir Abissidan, un homme se présentant comme « un des opérateurs » de la bâtisse, confirme s’être soumis à toutes les démarches administratives avec succès pour l’obtention d’un numéro d’enregistrement à la CITQ qui lui permet d’opérer comme hôtel en toute légalité et de louer ses chambres sur les différentes plateformes de location à court terme.

Le gestionnaire a aussi fourni au Devoir les plans du bâtiment, qui confirment la présence de deux chambres sans fenêtres ni sorties de secours. Ceux-ci ont été approuvés par une firme d’architectes, puis par la Ville, qui a délivré un permis de transformation.

« Pour avoir une attestation, il faut envoyer des plans, il faut que les plans soient étampés. On travaille avec l’arrondissement, on travaille avec la CITQ et on ne fait pas partie du 92 % » des locations illégales sur Airbnb dans la métropole, lance Neir Abissidan, en référence aux données colligées en ce sens par le site d’analyse de données Inside Airbnb.

« Nous, tout ce que vous avez vu a été étampé par la Ville de Montréal », a insisté M. Abissidan en entrevue. Des propos que Le Devoir a été en mesure de confirmer en consultant des documents officiels comportant un numéro de permis livré par la Ville.

Photo: Courtoisie

Selon la réglementation en vigueur, il est pourtant proscrit de construire des chambres sans fenêtres ni sorties de secours, pour des raisons de sécurité, ce que confirme d’ailleurs un des deux architectes qui a approuvé les plans de ce bâtiment, Isaac Alt, de l’entreprise montréalaise Alt et Agapi Architectes.

« Toutes les pièces utilisées comme chambres à coucher doivent avoir une fenêtre. Donc peut-être que ces pièces étaient utilisées comme espaces de bureau, comme réception ou comme salle de lavage » , avance M. Alt, en entrevue au Devoir. « La Ville n’aurait pas approuvé deux chambres à coucher sans fenêtres », ajoute-t-il.

Or, les plans mentionnent bien que les deux pièces sans fenêtres sont des « chambres ». Le Devoir a d’ailleurs consulté des annonces publiées sur Airbnb et sur d’autres sites, comme Booking.com, où il était possible dans les derniers jours de louer une chambre sans fenêtre dans ce bâtiment.

Photo: Booking.com

Plusieurs clients ont d’ailleurs déploré dans les dernières semaines sur la plateforme Booking.com l’absence de fenêtre dans le logement qu’ils ont loué dans ce bâtiment, en plus de déplorer un chauffage déficient et le manque de personnel présent dans cet établissement commercial.

« La chambre qu’on m’a donnée n’avait pas de fenêtre donnant sur l’extérieur, ce que je considère comme un danger d’incendie. Il serait impossible d’être secouru de l’extérieur en cas d’incendie dans le bâtiment. Les fenêtres donnaient sur un espace commun de l’unité, ne s’ouvraient pas et n’avaient aucune intimité », a notamment écrit le 31 décembre dernier sur Booking.com une Canadienne qui a séjourné une nuit dans cette auberge de jeunesse.

Photo: Booking.com

Sur place, Le Devoir n’a été accueilli par aucun membre du personnel de ce bâtiment, qui ne dispose pas non plus d’une réception. Les clients de cet établissement obtiennent plutôt un code en ligne pour ouvrir l’entrée de la bâtisse. Ceux-ci doivent ensuite entrer un autre code pour ouvrir le cadenas se situant à l’entrée de leur chambre afin d’avoir accès à la clé de celle-ci.

Dans ce contexte, le président-directeur général de l’Association hôtelière du Grand Montréal, Jean-Sébastien Boudreault, déplore certaines lacunes dans les exigences du gouvernement du Québec pour l’obtention d’un numéro d’enregistrement à la CITQ, ce qui peut poser des enjeux de sécurité, selon lui.

« Tout se fait en ligne, effectivement. Est-ce que c’est trop facile? Je ne sais pas. Tout est une question de validation par la suite », relève pour sa part la directrice générale adjointe des Auberges de jeunesse du St-Laurent, Isabelle Boyer. À sa connaissance, aucune visite sur place n’est effectuée par les inspecteurs de Revenu Québec avant qu’un numéro d’enregistrement à la CITQ ne soit délivré à un établissement.

Joint par Le Devoir, la Ville de Montréal n’avait pas répondu à nos questions au moment où ces lignes étaient écrites.

Une maison de chambres sur Airbnb

Le propriétaire du bâtiment patrimonial qui a été la proie des flammes jeudi dernier dans le Vieux-Montréal utilise également une maison de chambres dont il est propriétaire sur la rue Viger Est pour effectuer des locations à court terme illégales dans ce secteur.

Dans les dernières années, la Ville de Montréal a multiplié ses efforts pour tenter de conserver les maisons de chambres sur son territoire, dont le nombre s’est étiolé au fil des années en raison de la spéculation immobilière. La protection de celles-ci est importante pour la Ville, car les loyers y sont généralement abordables. Des élus municipaux ont d’ailleurs souvent qualifié les maisons de chambres de dernier rempart contre l’itinérance dans la métropole.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Or, le plombier Dylan James Victoria s’était vu proposer un loyer de 1250 dollars pour un logement de type trois et demi dans ce bâtiment, en 2021. Il a d’ailleurs quitté ce bâtiment après cinq mois en raison de la présence de vermines et de locations à court terme qui l’empêchaient de dormir.

« En gros, il fait des Airbnb en bas, il n’y avait pas de licence d’hôtellerie, il n’y avait pas de pancartes d’hôtellerie. Et il y avait beaucoup de rats qui rampaient, qui sortaient », se souvient M. Victoria. « Dans le fond, je suis parti à cause de ça. Il y avait beaucoup de gens qui partaient, sortaient, il y avait des partys le soir, il y avait beaucoup de locataires qui avaient fait du chialage pour ça », raconte-t-il.

Des voisins qui souhaitent garder l’anonymat par peur de représailles ont été en mesure de confirmer au Devoir les allées et venues incessantes des locataires de la plateforme Airbnb, qui sonnent parfois chez eux pour trouver leur chambre. Or, la réglementation de l’arrondissement de Ville-Marie interdit les locations touristiques à court terme dans ce secteur.

« C’est que ça (du Airbnb). On voit constamment des gens passer avec des valises », précise une personne du voisinage qui a contacté Revenu Québec après avoir pris connaissance de l’incendie cette semaine.

« On a vu ce qu’il faisait dans les journaux et on trouvait ça vraiment indécent de sa part qu’il dise que ce sont ses locataires qui font du Airbnb illégal », précise l’homme, qui connaît M. Benamor depuis de nombreuses années.