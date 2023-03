Le nombre de personnes disparues après l’incendie dans le Vieux-Montréal pourrait être plus élevé

Le nombre de victimes de l’incendie qui a ravagé un immeuble patrimonial du Vieux-Montréal jeudi dernier pourrait être plus élevé qu’anticipé jusqu’à maintenant, tandis que les recherches se poursuivent mercredi dans un autre secteur de l’édifice.

Le corps d’une deuxième victime a été extirpé des décombres de l’immeuble de trois étages mardi, vers 17 h 25. Il a alors été confié au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, qui procédera à l’identification de cette personne, dont on ignore pour l’instant le genre et l’origine.

« Il n’est pas possible de vous fournir une estimation du temps qui sera requis avant de vous communiquer l’identité des victimes qui ont été retrouvées », a déclaré mercredi matin l’inspecteur David Shane, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), lors d’un point de presse tenu à l’intérieur du large périmètre qui encadre le lieu de l’incendie, survenu au coin de la rue du Port et de la place D’Youville. Il a alors rappelé qu’une méthode scientifique d’identification doit être effectuée sur les corps et que l’ensemble des « expertises » doivent avoir été complétées avant que les familles des victimes ne soient contactées par la police.

« Nous sommes conscients que l’attente actuellement peut être pénible pour les familles, particulièrement chaque fois qu’on annonce la découverte d’une nouvelle victime dans les décombres. Mais les enquêteurs maintiennent un contact avec les familles », a poursuivi M. Shane.

Au terme de la découverte d’un deuxième corps dans les décombres mardi, ce sont maintenant cinq personnes qui sont toujours portées disparues. « Mais on ne peut pas exclure qu’on trouve d’autres victimes de la tragédie », a relevé le porte-parole du SPVM. Les personnes disparues proviendraient notamment du Québec, de l’Ontario et des États-Unis.

Quant à la cause de l’incendie, elle demeure inconnue.

Les recherches se poursuivent

Les enquêteurs du SPVM et les pompiers de Montréal poursuivront d’ailleurs leurs recherches mercredi dans une autre section du bâtiment qui n’a pas encore pu être scrutée. Afin d’éviter que des intervenants risquent leur vie à fouiller dans les décombres du bâtiment, dont la structure pourrait s’effondrer à tout moment, une caméra spécialisée, une nacelle, une grue et un drone ont été utilisés dans les derniers jours pour scruter l’intérieur de l’édifice.

Des morceaux de la structure ont par ailleurs été retirés progressivement mardi, ce qui a permis de découvrir une deuxième victime. Quant à aujourd’hui, « nous avons comme plan de retirer les deux cheminées qui sont encore debout afin de sécuriser les lieux de travail et d’éviter qu’elles ne s’effondrent sur les intervenants durant les recherches », a indiqué le chef de la division du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), Martin Guilbault.

À terme, ce dernier entrevoit que les enquêteurs et les pompiers auront accès à « toutes les parties du bâtiment ». « Mais il faut y aller de façon très méthodique. Donc oui, ça va prendre un certain temps », a-t-il poursuivi, près d’une semaine après l’incendie. L’objectif de ce travail minutieux et patient est d’éviter de mettre en danger la vie des policiers et des pompiers, a-t-il rappelé.

Le SIM tente par ailleurs actuellement de colliger l’information « concernant les inspections [en matière de prévention des incendies ] qui auraient été faites dans ce bâtiment-là » dans les dernières années. « On est en train de colliger cette information. »

La Ville de Montréal n’a quant à elle toujours pas répondu à une demande du Devoir, datant de lundi, concernant les inspections réalisées dans ce bâtiment et les permis octroyés dans les dernières années à son propriétaire, Emile-Haim Benamor.

Mardi, à l’Assemblée nationale, le premier ministre François Legault et la ministre du Tourisme Caroline Proulx ont d’ailleurs tous deux soulevé des questions quant à l’état dans lequel se trouvait cet édifice au moment de l’incendie. « Que ce soit des Québécois ou des visiteurs qui étaient dans ce bâtiment-là, s’il y a des normes qui n’étaient pas suffisantes, c’est grave », a laissé tomber M. Legault.