Incendie dans le Vieux-Montréal : le démantèlement a commencé

Le long et minutieux démantèlement des deuxième et troisième étages de l’immeuble du Vieux-Montréal qui a été ravagé par un incendie, jeudi dernier, était en cours depuis quelques heures, lundi matin.

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) en a fait l’annonce lors d’une mêlée de presse tenue à 8 h 00 devant l’immeuble situé à l’intersection de la rue du Port et de la Place d’Youville.

Un peu plus de 12 heures plus tôt, vers 18 h 45 dimanche, le cadavre d’une première victime a été extirpé du bâtiment. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a signalé lundi que six autres personnes restaient manquantes.

L’incendie a aussi fait neuf blessés, dont deux qui ont été hospitalisés dans une unité de soins pour grands brûlés.

Le chef de division du SSIM, Martin Guilbault, a précisé lundi que plusieurs étapes du démantèlement de l’édifice seront nécessaires afin de donner un accès sécuritaire des lieux aux intervenants. Un camion-nacelle, des grues et d’autres équipements ont été déployés pour faciliter les travaux des policiers et des pompiers, de même que des techniciens du laboratoire en sciences judiciaires. Un travail complexe les attend, dit-on.

Des fouilles dans les décombres vont se poursuivre, dans l’espoir de trouver dès que possible d’autres victimes. Le SPVM assure être en communication avec chacune des familles de ces personnes portées manquantes.

L’inspecteur David Shane, du SPVM, a assuré que les autorités feraient le point sur les opérations à tous les matins à 8 h 00, tant qu’il le faudra, et que d’autres communications seront faites si nécessaire tout au long des