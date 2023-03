Des migrants organisent un campement pour manifester à Montréal

Une dizaine de migrants sans-papiers a établi un campement temporaire au centre-ville de Montréal pour exiger un « statut pour tous » de la part du gouvernement fédéral.

Aboubacar Kane a les traits tirés en ce froid dimanche matin. Il a passé la nuit avec une dizaine d’autres au pied du complexe Guy-Favreau pour attirer l’attention sur le sort des personnes sans statut légal, comme lui. « C’est une réalité cachée qui a besoin d’être sue », explique-t-il. « On a fait ce qu’il fallait pour survivre au froid, dehors. C’était très inspirant. Ça nous permet de regarder autour. On est là pour une nuit, mais il y a des migrants qui vivent ça chaque jour. »

Au moment de défaire ce petit campement, plusieurs organismes s’étaient rassemblés pour témoigner de leur solidarité.

Amy Darwish, coordonnatrice au Comité d’action de Parc-Extension, tenait à être présente. La crise du logement frappe très fort chez les personnes sans-statut, dit-elle. « Ce n’est pas possible de parler de droit au logement sans parler d’un programme de régularisation. En raison de la hausse des loyers, mais aussi des déportations. Beaucoup de locataires hésitent à exercer un recours en raison du fait qu’ils craignent que leur propriétaire aille les dénoncer aux services frontaliers. »

« Les gens migrent ici pour plus de dignité et de sécurité. Au lieu de les accueillir ici dignement, on s’efforce de mettre plus de barrières, en les criminalisant, les marginalisant. On dit que ces politiques-là tuent », renchérit Nazila Bettache, membre du collectif Soignons la justice sociale.

Quelques migrants sont de fait morts de froid, cet hiver, tandis qu’ils tentaient de traverser la frontière avec les États-Unis.

« Quand on est rendu à dormir dehors, dans la neige, à -10C°, c’est qu’on a pas mal essayé toutes les autres avenues », ajoute Mme Bettache. « La seule solution, c’est de régulariser tout le monde. »