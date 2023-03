Manifestation des employés de l’hôpital de Lachine

La saga de l’hôpital de Lachine s’est poursuivie samedi après-midi, alors que plusieurs employés et citoyens se sont réunis pour manifester contre une éventuelle coupure dans les services offerts par l’hôpital.

Le destin de cet hôpital communautaire est incertain. Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), auquel il est affilié, étudie actuellement deux scénarios : conserver la mission communautaire de l’hôpital ou carrément changer sa vocation.

« La manifestation d’aujourd’hui, c’est pour soutenir non seulement la communauté, mais surtout nos membres », explique en entrevue le président du syndicat des employés du CUSM, Shiaman Diawara. « On n’a aucune information, rien n’est clair, ça envoie de l’incertitude aux employés, s’inquiète-t-il. Les conditions ne sont déjà pas bonnes dans le système de santé, et imaginez ce que cette situation envoie comme anxiété chez les employés. »

Selon l’organisation, environ 1000 personnes se sont rassemblées samedi après-midi, notamment pour réclamer que les urgences demeurent ouvertes 24 heures sur 24, sept jours sur sept. La manifestation était organisée par le comité citoyen « Sauvons l’hôpital de Lachine ». Depuis le 14 février dernier, elles sont accessibles uniquement entre 8 h et 22 h pour les patients capables de s’y rendre par leurs propres moyens.

« Il est inconcevable de fermer des services alors qu’on sait que le réseau est partout en surcharge », a clamé le vice-président de la Fédération de la Santé et des Services sociaux — CSN pour la grande région de Montréal, Sébastien Gagné, par voie de communiqué. « Le gouvernement Legault veut faire construire de nouveaux hôpitaux privés prétextant vouloir désengorger le réseau, mais à côté il fait fermer des services publics et sous-utilise les installations déjà existantes. »

En entrevue avec Le Devoir vendredi, la p.-d.g. du CUSM, Lucie Opatrny qu’un « rapport final » sur les scénarios envisagés pour l’avenir de l’hôpital serait remis au gouvernement d’ici « les deux prochaines semaines ».

Avec Marie-Ève Cousineau