Ils avaient pour la plupart lâché l’école, pris dans le tourbillon de la délinquance et de la criminalité, jusqu’à ce qu’un juge les condamne à purger une peine dans un centre de réadaptation. Depuis, ils ont repris leurs études, à l’intérieur même des murs du centre. Avec fierté, ils évoquent leurs réussites, leurs plans d’avenir et leur détermination à redéfinir qui ils sont, au-delà de leur dossier criminel.

« Si je n’avais pas l’école, je ne sais pas ce que j’aurais fait », lance John-Karl, un jeune de 19 ans qui a choisi lui-même son prénom d’emprunt puisque son identité est protégée par le tribunal. « À la relâche et pendant les vacances de Noël, je n’aime pas ça, je suis obligé de rester en haut [à l’unité de vie]. Ici, c’est du concret : tu fais un examen, tu as des résultats, tu sors avec un diplôme. J’ai l’impression de rentabiliser mon temps. »

Dans le fond de la petite classe aux murs beiges, John-Karl enchaîne des calculs d’algèbre complexes dans son cahier d’exercices : il termine ses mathématiques enrichies de 5e secondaire. « J’ai toujours dit que j’allais finir mon secondaire 5, mais j’avais lâché l’école parce que c’était trop intense, ma vie », explique-t-il.

Le jeune homme, qui espère faire des études en gestion d’entreprise au niveau universitaire, estime qu’il a été « chanceux » d’avoir été jugé en tant que mineur, quelques mois seulement avant d’atteindre sa majorité, car la peine aurait été bien plus longue aux adultes. « Ça a été un wake-up call, confie-t-il. Je sais que je n’aurai pas une deuxième chance. »

Au-delà de l’étiquette

Avec John-Karl, ils sont 5 dans la classe de Caroline, à l’école Le Tremplin, un établissement qui accueille des jeunes de 11 à 21 ans au sein même du centre jeunesse de Chambly. La classe de Caroline est composée de jeunes contrevenants âgés de 16 à 21 ans qui purgent une peine de détention. Ils travaillent par module, chacun à leur rythme, qui en français, qui en mathématiques ou en anglais, sur le modèle de l’éducation aux adultes. Andrée-France, l’éducatrice, est là pour les aider à canaliser leurs émotions. Elle incarne la philosophie du centre jeunesse de Chambly et de son école selon laquelle la scolarisation est un levier important de la réadaptation des jeunes.

Ici, ils ne nous étiquettent pas, ils nous traitent normalement. Ils nous laissent la chance de montrer qui on est vraiment.

Contrairement aux éducateurs dans les unités de vie, qui travaillent sur la réadaptation des jeunes, le personnel enseignant ne connaît pas la nature des délits que ceux-ci ont commis. « Moi, mon travail, c’est de rendre le jeune disponible aux apprentissages, explique Valérie Côté, la directrice de l’école. La psychologue et la psychoéducatrice savent tout. Elles me disent ce que j’ai besoin de savoir pour lui enseigner, pour l’accompagner dans la classe. Le reste, je ne veux pas le savoir. »

Les jeunes voient et nomment la différence. « Je préfère être ici qu’à l’unité parce que l’ambiance est vraiment meilleure », confie Maximilien (nom d’emprunt), 16 ans, qui termine sa 4e secondaire.

Du fond de la classe, John-Karl ne peut s’empêcher de renchérir sur les propos de son ami. « Ici, ils ne nous étiquettent pas, ils nous traitent normalement. Ils nous laissent la chance de montrer qui on est vraiment », affirme-t-il.

« En haut, on part avec trois prises contre nous, ajoute-t-il. Ils ne nous connaissent même pas encore que déjà, ils se font déjà une idée de qui on est à partir de notre dossier. C’est dur de se réadapter quand on te colle une étiquette de criminel. »

Pour Bobby (nom d’emprunt), 17 ans, l’école offre une bouffée d’air frais et représente une grande source de fierté. « Quand je suis arrivé ici, j’étais colérique, je pétais tout le temps des coches. L’école, ça permet de changer d’air. Juste en haut, dans les unités, ce serait juste trop. Quand tu travailles, ça te permet de penser à autre chose que juste à ce qu’on a fait. »

Bobby aimerait aller au cégep pour travailler « en maladie mentale ». Adélär, 19 ans, qui a lui aussi choisi son prénom d’emprunt en insistant sur l’importance du tréma, rêve de faire le tour du monde en voilier. « J’ai fait beaucoup de choses au nom de la liberté, confie-t-il, tout en essayant de percer le mystère d’un cube Rubik à douze faces. Ce serait une façon de combler mon besoin de liberté de façon positive. »

Encouragements

Tous reconnaissent les efforts de leur enseignante et de leur éducatrice, qui ne comptent pas les heures et les encouragements. Ils se sentent écoutés, soutenus, valorisés. « On se sent importants avec eux », lance Bobby, qui fait le tour de ses semis, un projet qu’il a élaboré avec Andrée-France et qui l’aide à se calmer.

« Ça fait du bien d’entendre quelqu’un qui t’encourage, qui te dit : t’es capable », renchérit John-Karl.

« On est tous des gars intelligents, c’est juste qu’on ne nous a pas donné la chance de l’exploiter », ajoute Maximilien, qui se heurte justement à un problème mathématique. John-Karl lui explique comment calculer l’hypoténuse, sous le regard attentif de l’enseignante, qui se tient prête à intervenir au besoin.

À l’étage, Geneviève Bigras, la cheffe de l’unité où résident certains garçons de la classe, comprend que ceux-ci se sentent mieux lorsqu’ils sont à l’école. Elle l’explique notamment par la fierté des jeunes qui vivent des réussites scolaires après une longue absence des bancs d’école et qui peut leur faire « oublier » les raisons pour lesquelles ils sont dans un centre de réadaptation, soit qu’ils ont commis un délit grave.

« Notre mandat, au centre de réadaptation, c’est la responsabilisation du jeune et la protection du public », rappelle Mme Bigras. Dans les unités, toutes les activités sont prétexte à travailler sur les défis qui les ont amenés vers la délinquance, explique-t-elle. « Quand on fait des activités cliniques sur la gestion des émotions, de la colère ou de l’anxiété, on les amène à revenir sur des situations auxquelles ils n’ont pas nécessairement envie de revenir. C’est sûr que c’est plus confrontant pour eux. »

Elle ajoute que la perception des jeunes évolue en fonction d’où ils sont rendus dans leur processus et précise que tous les intervenants travaillent dans l’intérêt supérieur de ces derniers. « Quand on fait le choix de venir travailler ici, c’est parce qu’on croit à leur potentiel. »

N’empêche, pour certains, il semble plus facile de se montrer sous leur meilleur jour lorsqu’ils sont maîtres de leur image. « Dans la classe, ils ne me voient pas pareil, conclut John-Karl. Mais peut-être que c’est moi qui ne suis pas pareil quand je suis ici. Peut-être que c’est juste plus facile d’être meilleur ici… »

