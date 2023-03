Incertitudes et craintes au lendemain de l’incendie d’un bâtiment patrimonial du Vieux-Montréal

Au lendemain d’un incendie qui a blessé neuf personnes dans le Vieux-Montréal, dont trois gravement, une femme manquait toujours à l’appel vendredi. La police et les pompiers de Montréal n’ont pas révélé l’identité de cette personne, mais deux connaissances, incluant un ancien locataire des lieux, affirment que Camille Maheux, une photographe à la retraite, manque à l’appel.

« Je garde l’espoir de la retrouver, c’est sûr », a soufflé en entrevue Petunia Alves, une amie de Camille Maheux. La septuagénaire demeurait depuis plus de 30 ans dans le bâtiment qui a été incendié jeudi, a indiqué Mme Alves, qui a contacté différents hôpitaux et la police jeudi après avoir tenté en vain de retrouver son amie dans la métropole.

Contactée par Le Devoir, la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal Jeanne Drouin a indiqué que des recherches n’ont pu encore commencer dans les décombres du bâtiment, « parce que la structure pourrait avoir été endommagée au point de représenter un risque » pour les enquêteurs et les pompiers. La cause de l’incendie demeure d’ailleurs inconnue.

Des résidents inquiets

Les pompiers ayant achevé d’éteindre le brasier, des ingénieurs se sont rendus sur place en cours de journée pour évaluer l’état de la structure de ce bâtiment construit en 1890, qui est situé dans le site patrimonial classé du lieu de fondation de Montréal.

Le bâtiment est toutefois en bien mauvais état au lendemain de cet incendie, qui a ravagé l’intérieur et le toit de celui-ci, ne laissant que des murs toujours en place. Dans ce contexte, des citoyens du Vieux-Montréal s’inquiètent de ce que réserve l’avenir à cet édifice, qui a initialement été conçu pour loger les bureaux de la Ogilvie Milling Company, qui dominait alors l’industrie meunière au Canada.

« C’est effrayant, c’est une grande perte », a réagi vendredi la présidente de l’Association des résidants du Vieux-Montréal, Christine Caron. « C’était un très beau bâtiment qui ressortait bien sur la rue. Ce serait souhaitable qu’on puisse le conserver », a-t-elle poursuivi, interpellant au passage le ministère de la Culture et des Communications (MCC). « Il faut maintenir le caractère et l’authenticité de la rue et du secteur. »

Un souhait que partage également Mélanie Pitre, qui a demeuré dans ce bâtiment il y a une vingtaine d’années. « Je restais au sous-sol. Je vivais dans les vieilles fondations. Les murs étaient en pierre, les poteaux de soutien du bâtiment étaient en pierre. C’était magnifique », a raconté celle qui est demeurée pendant une dizaine d’années dans ce bâtiment.

Québec analyse le dossier

Préoccupé par l’avenir de ce bâtiment, le MCC est entré en contact dès jeudi matin avec le service d’inspection de l’arrondissement de Ville-Marie et la division du patrimoine de la Ville « pour suivre l’évolution du dossier ». Une première visite du lieu de l’incendie a ensuite eu lieu vendredi après-midi par un inspecteur du ministère, en présence d’un inspecteur de l’arrondissement, a indiqué le MCC au Devoir. Cette visite vise notamment à déterminer « si des interventions à court terme sont à recommander » pour protéger ce bâtiment, ajoute le ministère.

L’édifice William-Watson-Ogilvie est d’ailleurs assujetti à la Loi sur le patrimoine culturel. En ce sens, « tous travaux de restauration, démolition, reconstruction ou autres devront faire l’objet d’une autorisation » du ministère, note ce dernier. « Le Ministère s’assurera que les autorisations requises seront traitées avec diligence », conclut le MCC par courriel.

Le temps presse cependant pour agir, estime le directeur du Château Ramzay, André Bélisle. « Il faut quand même faire attention, parce que j’imagine qu’on pourrait démolir ce bâtiment très facilement », lance M. Bélisle, qui estime que le gouvernement du Québec dispose de tous les leviers nécessaires pour « intervenir » et donner une deuxième vie à ce bâtiment patrimonial.

Le musée d’archéologie Pointe-à-Callière, inauguré en 1992, se relève pour sa part tranquillement de l’incendie survenu à un jet de pierre de ses installations. Les flammes ont été circonscrites hier à un seul bâtiment, mais le vaste nuage de fumée qu’a dégagé cet incendie a entraîné d’importants dépôts de poussière à plusieurs endroits dans le musée, en particulier dans les installations du fort de Ville-Marie.

« Il y a plusieurs travaux en cours dans ce bâtiment-là », indique ainsi la directrice des communications pour le musée Pointe-à-Callière, Katia Bouchard. « Mais les archives, les livres rares et la médiathèque ont été protégés », ajoute-t-elle, soulagée. « On l’a échappé belle. »

Le musée Pointe-à-Callière demeurera d’ailleurs fermé pendant encore quelques jours, avant d’ouvrir de nouveau mercredi prochain. Le fort de Ville-Marie et l’installation Collecteur de mémoires, aménagée dans un égout patrimonial, demeureront toutefois inaccessibles pendant une plus longue période.

De nombreux dossiers au TAL

Jeudi, le Service de sécurité incendie de Montréal a confirmé la présence dans le bâtiment incendié de logements loués à court terme sur des plateformes de type Airbnb. Or, un règlement adopté en 2018 par l’arrondissement de Ville-Marie limite les zones où les résidences de tourisme sont permises sur son territoire à un tronçon de la rue Sainte-Catherine, entre les rues Saint-Mathieu et Atateken. La Ville confirme d’ailleurs au Devoir n’avoir livré aucun certificat d’occupation concernant l’usage « résidence de tourisme » à cette adresse, ni avoir reçu de plaintes à cet effet de la part de voisins en lien avec la présence de logements loués illégalement sur Airbnb à cet endroit.

Me Alexandre Bergevin, l’avocat du propriétaire Emile-Haim Benamor, qui possède ce bâtiment depuis 2009, assure pour sa part que son client n’a jamais loué de logements à court terme sur Airbnb. Selon l’avocat, ce sont plutôt des locataires qui sous-louaient parfois leur logement sur Airbnb, « malheureusement ». Questionné sur l’avenir de ce bâtiment, « il est trop tôt pour parler [d’une] reconstruction », a écrit Me Bergevin par courriel.

Le propriétaire de ce bâtiment patrimonial a d’ailleurs eu plusieurs démêlés avec des locataires dans les dernières années. Emile-Haim Benamora a ainsi accumulé, depuis 2020, plus d’une vingtaine de décisions du Tribunal administratif du logement concernant des locataires dans huit de ses bâtiments situés à Montréal et à Westmount, a constaté Le Devoir.

Dans certains cas, le propriétaire a été poursuivi par des locataires qui demandaient des diminutions de leur loyer ou encore des dommages moraux et punitifs, notamment pour des « troubles et inconvénients » ou encore du « harcèlement ».

Petunia Alves affirme d’ailleurs que son amie qui manque à l’appel, Camille Maheux, s’est fait « harceler » à plusieurs reprises par le propriétaire du bâtiment. « Le propriétaire rêvait de la mettre à la porte pour augmenter les loyers », a raconté Mme Alves.

Emile-Haim Benamor n’a pas donné suite aux demandes d’entrevue du Devoir.