Un immigrant perd son permis de travail à cause d’une erreur administrative

Employé par un centre de carrosserie de Québec, un Marocain d’origine, dont le permis de travail n’a pas été renouvelé en raison d’une erreur administrative, se bat depuis plus de six mois pour pouvoir retourner au boulot. Son employeur, le Groupe Saillant, déplore le parcours du combattant dans lequel il est engagé malgré lui pour pouvoir faire travailler à nouveau ce peintre de carrosserie dont il a grandement besoin.

« C’est vraiment un drame humain qui se produit, en pleine pénurie de main-d’oeuvre en plus ! lance Mélissa Dumont, directrice des communications et des ressources humaines pour le Groupe Saillant. On nous vend le recrutement international comme solution à la pénurie de main-d’oeuvre, mais j’ai un employé qui travaillait pour nous et qu’on ne peut même plus faire travailler. »

Avec quatre autres compatriotes recrutés pour leurs compétences lors d’une mission québécoise au Maroc, Mohcine El Kandouri a commencé à travailler pour le Groupe Saillant pendant la pandémie. Quelques mois avant que les permis de travail de ces employés ne viennent à échéance, l’entreprise de Québec a confié à une firme de consultants en immigration, embauchée pour le recrutement et le traitement des demandes, le soin de procéder au renouvellement des permis. Ils ont tous été renouvelés par Immigration Canada, sauf celui de M. El Kandouri, qui n’a appris la mauvaise nouvelle que très tard, en septembre 2022. Son dossier venait d’être définitivement fermé un mois plus tôt en raison d’un document manquant.

« On a fait les demandes de renouvellement de permis pour tous nos travailleurs et on a fait les suivis nécessaires pour s’assurer que notre employé était légal et pouvait travailler. On a été très surpris d’apprendre que son permis avait été refusé, s’étonne encore Mélissa Dumont. L’avoir su plus tôt, on aurait pu faire les choses différemment. »

« Je suis venu pour travailler, pas pour rester à ne rien faire, a pour sa part déclaré Mohcine El Kandouri. On est venu me chercher parce qu’il manque beaucoup d’employés dans mon domaine. Maintenant, rien ne bouge. C’est comme si ma vie s’est arrêtée. »

Un document manquant

Selon nos informations, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) avait exigé en avril 2022 qu’on lui fournisse le Certificat d’acceptation du Québec de M. El Kandouri, un document obligatoire pour délivrer un permis de travail. Le principal intéressé n’a jamais été informé que ce document était manquant puisque son dossier était entre les mains de la firme de consultants ImmigrEmploi, à qui la demande avait été faite. « J’ai été surpris et choqué. Je n’en savais rien », a affirmé le travailleur marocain.

Le Groupe Saillant dit avoir eu beaucoup de mal à comprendre ce qui s’était passé. « On a fini par savoir que la consultante avait entretemps quitté la firme, mais le dossier devrait quand même être sous sa responsabilité, croit Mme Dumont. C’est une situation vraiment déplaisante qui a un impact sur beaucoup de gens. »

Interrogé par Le Devoir, le président de la firme ImmigrEmploi, Luc Gauvin, explique cette fâcheuse situation par un « problème informatique ». La consultante chargée du dossier de M. El Kandouri n’aurait jamais reçu de message d’IRCC l’informant qu’il y avait des documents manquants au dossier. « Elle comptait sur ce courriel et il n’est jamais rentré, dit-il. Au moment où elle est allée voir [en septembre, dans le portail d’IRCC], elle a vu la correspondance demandant le Certificat d’acceptation, mais il était trop tard. » Selon lui, il y avait « un autre bogue » du site gouvernemental, qui a compliqué les échanges.

Une attente difficile

Le Groupe Saillant dit avoir fait des pieds et des mains pour aider son travailleur à récupérer son statut de travailleur temporaire. « Dès qu’on a su, on a contacté une firme d’avocats avec laquelle notre corporation de concessionnaires fait affaire, et un avocat a travaillé d’arrache-pied pour nous aider à arranger sa situation », explique Mélissa Dumont.

À la mi-novembre, une demande de rétablissement de statut a été faite, de même qu’une demande de permis de séjour temporaire, assorti d’un permis de travail, pour éviter que M. El Kandouri soit interdit de territoire. L’entreprise est même allée frapper à la porte des bureaux de circonscription des députés fédéraux Joël Lightbound et Jean-Yves Duclos pour qu’ils tentent de faire avancer le dossier.

Mme Dumont se dit navrée pour ce travailleur d’origine marocaine dont la vie est en suspens depuis plus de six mois. « Au-delà de la perte pour notre entreprise, on parle ici d’un pauvre travailleur qui a de la misère à joindre les deux bouts. Nous, on est une entreprise humaine et on fait ce qu’on peut pour l’aider, mais on sent qu’on a les mains liées. On ne peut pas faire grand-chose pour lui en ce moment. »

Depuis l’automne dernier, Mohcine El Kandouri vit dans un petit studio de Québec sans aucun revenu. Il reçoit de l’aide d’une banque alimentaire pour la nourriture et est maintenant arrivé au bout de ses économies qui paient son loyer. « Je vais bientôt aller vivre chez un ami », confie le travailleur marocain. Il dit appeler chaque jour IRCC, ce qui implique une attente d’au moins une heure en ligne. « Je demande des nouvelles de ma demande. On me dit que c’est en traitement. »

Que l’erreur ait été commise par négligence de la firme de consultants ou par IRCC, Mélissa Dumont déplore la grande « rigidité » du système d’immigration. « Je comprends qu’ils ne peuvent pas se mettre à traiter chaque dossier à la pièce, mais il n’y a pas quelqu’un qui pourrait prendre 15 minutes pour régler ce dossier-là ? » soupire-t-elle.