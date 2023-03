Si vous les avez manqués

Chronique de Josée Blanchette | SHOOTER !

Shooter ! C’est le cri de ralliement d’une génération. Et c’est malheureusement la perspective (et le signal ?) d’une possible agression sexuelle pour les filles qui sortent dans les bars, vont célébrer leur fin de session ou arroser leur remise de diplôme. Intoxiquées à leur insu au GHB, la « drogue du viol », elles deviennent de petites marionnettes faciles à manipuler. D’ailleurs, elles ne se souviennent de rien, comateuses et nauséeuses, les culottes à terre, littéralement.