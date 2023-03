Un comité propose d’ajouter un slogan au logo de la Ville de Montréal

Le Comité de la Ville de Montréal sur la langue française, présidé par l’ancienne ministre Louise Harel, propose que la Ville ajoute à son logo officiel le slogan « Métropole francophone des Amériques ». Dans un rapport remis à la Ville, il recommande aussi qu’un lieu « d’une grande visibilité » soit nommé en l’honneur de Camille Laurin, père de la Charte de la langue française.

Créé en février 2022, le comité a pour mandat de conseiller et d’accompagner la Ville dans la mise en oeuvre de son Plan d’action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024. Ce comité compte dix membres. Outre Louise Harel, y siègent notamment l’ancienne ministre Louise Beaudoin, Stanley Péan, écrivain et animateur, Jean-Philippe Alepins, membre de la direction de la Société des arts technologiques (SAT), et le syndicaliste Arthur Sandborn.

Dans un premier rapport qui sera déposé lundi au conseil municipal, le comité formule douze recommandations à la Ville afin de mettre en valeur la langue française.

La première recommandation suggère à la Ville de Montréal d’emboîter le pas à d’autres municipalités québécoises et de se doter du slogan « Métropole francophone des Amériques » qui serait ajouté au logo de la Ville afin de souligner son caractère distinctif et d’« affirmer son caractère francophone ». « C’est une signature, un positionnement pour dire “voilà ce que nous sommes”. La métropole francophone des Amériques », souligne Mme Harel lors d’un entretien téléphonique.

L’ancienne élue indique que le comité s’est inspiré de la formule « Québec, l’accent d’Amérique » adopté par la Ville de Québec en 2014. D’autres villes québécoises ont opté pour des tels énoncés, dont Granby qui a opté pour « Ville rayonnante » en 2008.

Le comité estime par ailleurs qu’à l’heure actuelle, la valorisation de la langue française ne se reflète pas suffisamment dans les politiques et les plans d’action de la Ville. Il recommande donc à la Ville d’adopter une « approche transversale » de valorisation de la langue française dans toutes les instances administratives, à la ville centre et en arrondissements. « Cette notion de transversalité est très importante, avance Louise Harel. Souvent, les gens vont associer la langue française à la culture, ce qui est en partie le cas, mais elle doit l’être aussi dans l’ensemble de toutes les autres dimensions de la Ville. »

En 2021, l’administration de Valérie Plante avait d’ailleurs créé le poste de commissaire à la langue française afin de coordonner l’application du plan d’action de la Ville en cette matière. Elle avait nommé Roseline Fréchette à ce poste, mais celle-ci a quitté ses fonctions l’an dernier pour retourner au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration où elle oeuvrait auparavant. « Elle a eu une proposition qu’elle ne pouvait pas refuser », souligne Louise Harel qui vante le « travail formidable » réalisé par Mme Fréchette comme commissaire à la Ville. Son poste n’a toujours pas été comblé.

Le comité insiste d’ailleurs l’importance d’accorder le soutien nécessaire à la personne qui sera nommée à ce poste car la tâche sera importante car il lui faudra s’assurer notamment de la conformité de l’application à la Ville de la Politique linguistique de l’État que Québec doit adopter. Rappelons que cette politique établit le français comme langue de communication exclusive du gouvernement.

Discours en anglais critiqué

Montréal est-elle une bonne élève en matière de valorisation de la langue française ? Louise Harel se garde bien de porter un jugement. « Je le ferai quand j’aurai quitté le comité », dit-elle. L’ancienne politicienne souligne toutefois que Montréal a posé plusieurs gestes significatifs avec la publication de son plan d’action et la création du poste de commissaire. « Il y a une passionnée qui est en charge du dossier de la langue française : Dominique Ollivier. C’est très important car elle est quand même présidente du comité exécutif », rappelle-t-elle.

L’exemplarité de la Ville en faveur de la langue française est essentielle, mais Louise Harel estime qu’il faut aborder la question de manière « positive ». « Il ne faut le voir comme une obligation qui nous vient de Québec. Il faut le faire en voulant aussi contribuer à ce que le français devienne vraiment aimé et apprécié dans la population. » 

En 2018, la mairesse Valérie Plante avait fait l’objet de vives critiques lorsqu’elle avait prononcé un discours presque entièrement anglais lors d’une annonce sur des investissements que feront à Montréal trois entreprises britanniques en intelligence artificielle. Elle avait par la suite reconnu avoir commis une erreur.

À cet égard, Louise Harel signale qu’aucune disposition de la Loi 101 ou la loi 96 ne concerne les élus, ni à Québec ni à Montréal.

Honorer Camille Laurin

Le comité juge que la Ville devrait reconnaître l’héritage de Camille Laurin en choisissant un lieu d’une « grande visibilité » pour honorer la mémoire de l’homme décédé en 1999 qui avait fait adopter la Charte de la langue française en 1977. À l’heure actuelle, une rue de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles porte son nom depuis 2002 et en 2021, l’administration Plante avait finalement accepté qu’une allée piétonne soit nommée en son honneur dans Outremont. « On doit cela à Camille Laurin », estime Louise Harel. « Il faut faire plus. Il faut faire mieux. »

Le comité qu’elle préside recommande aussi que la Ville ajoute, dans ses critères en matière de toponymie, la valorisation des personnalités qui ont contribué à la protection de la langue française.

Parmi les autres recommandations, le comité évoque la nécessité pour la Ville de mieux informer les entreprises au sujet des règles relatives à l’affichage déterminées la Charte de la langue française afin d’éviter, qu’après avoir obtenu leur permis de la Ville, celles-ci se fassent taper sur les doigts par l’Office de la langue française. « On a eu des témoignages d’entrepreneurs qui, de bonne foi, vont chercher leur permis d’affichage à la Ville, mais qui ne savent pas que les règles d’affichage de l’Office de la langue française doivent s’appliquer », explique Mme Harel.

L’administration Plante a indiqué qu’elle prendra le temps d’analyser les propositions du comité, mais qu’elle entend y donner suite « prochainement ». « Montréal est la métropole francophone de l’Amérique du Nord, c’est précieux et nous sommes déterminés à protéger ce statut et valoriser la langue française », a souligné la présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier, dans un courriel. « C’est une démarche importante qui a été réalisée par le comité consultatif présidé par Mme Harel. […] Il nous permettra de pousser plus loin la préservation de ce patrimoine collectif, notre langue, qui nous définit, nous enrichit et qui participe à forger notre identité. »