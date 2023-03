Trois personnes retrouvées mortes dans un immeuble de Rosemont

Trois personnes ont été retrouvées mortes vendredi matin dans un immeuble à logement de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Un suspect a été arrêté sur les lieux, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui poursuit son enquête.

Les corps des trois individus retrouvés sans vie vendredi, après un appel logé au 911 vers 9 h 20, comportaient des « marques de violence », possiblement commises avec un « objet tranchant », indique l’agent relationniste du SPVM, Julien Lévesque. Ces morts, jugées « suspectes », sont survenues dans un bâtiment situé sur la rue Bélanger, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Un suspect a été arrêté sur place en matinée et sera rencontré aujourd’hui par les enquêteurs du corps de police. Le SPVM procède d’ailleurs actuellement à une analyse de la scène de crime, qui est protégée par des agents de la paix. Un périmètre de sécurité a été érigé et la circulation a été bloquée sur une portion de la rue Bélanger, entre la rue Viau et la 40e avenue, soit le tronçon qui se trouve devant l’Institut de cardiologie de Montréal.

Le corps de police tente actuellement d’éclaircir les circonstances de ce drame. Les réactions n’ont toutefois pas tardé à fuser vendredi, quelques minutes après que le SPVM ait annoncé enquêter sur ces trois meurtres.

« J’ai une pensée pour les trois personnes qui sont mortes dans des circonstances horribles dans Rosemont. Mes condoléances à leurs proches », a notamment écrit la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sur Twitter.

style="min-height:600px" J’ai une pensée pour les trois personnes qui sont mortes dans des circonstances horribles dans Rosemont. Mes condoléances à leurs proches. ????



Le @SPVM mène l’enquête pour élucider les circonstances du drame. #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) March 17, 2023

« Trois vies ont été arrachées ce matin à Rosemont. C’est terrible. Mes pensées accompagnent les familles et les proches des victimes touchées par ce drame. Nous suivons la situation de près », a quant à lui réagi le premier ministre du Québec, François Legault.

style="min-height:600px" Trois vies ont été arrachées ce matin à Rosemont. C’est terrible. Mes pensées accompagnent les familles et les proches des victimes touchées par ce drame. Nous suivons la situation de près. — François Legault (@francoislegault) March 17, 2023

D’autres détails suivront.