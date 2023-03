En photos | La baignade hivernale dans l’œil de Francis Vachon

Se baigner en plein hiver, une torture auto-imposée incompréhensible ? Il s’agit pourtant d’une tradition datant de plusieurs siècles en Europe, où de nombreux clubs existent pour permettre l’activité en groupe et de manière sécuritaire. Avec la popularisation des techniques de développement personnel du Néerlandais Wim Hof, basées sur des exercices de respiration en pleine conscience et d’acclimatation au froid, l’activité prend maintenant ses aises au Québec. Un peu partout, des groupes de baigneurs joignent leurs forces pour creuser et entretenir des trous, aider les nouveaux adeptes et pratiquer l’activité de la manière la plus sécuritaire possible.

1 Des blocs découpés à la scie à glace sont retirés d’un lac. « Les briseurs de glace » se réunissent tous les dimanches dans un lac facilement accessible mais gardé secret, car privé. C’est un des défis des adeptes de l’eau froide : trouver un endroit public, légal, accessible et sécuritaire. Francis Vachon Le Devoir

2 Martin Brunet utilise une scie à glace pour rouvrir le trou qui s’est refermé depuis la dernière sortie, alors que Ricardo Pan Neves retire les blocs de la zone de baignade. Francis Vachon Le Devoir

3 Ricardo Pan Neves inaugure la journée de baignade par un plongeon dans une eau à 0,5 °C. Francis Vachon Le Devoir

4 Joueur de waterpolo et amateur de nage en eaux vives, la baignade en eau froide est pour Neves une façon de connecter avec la nature. Francis Vachon Le Devoir

5 Trois baigneurs se partagent le trou percé dans la glace. Francis Vachon Le Devoir

6 Manon Lévesque nage en eau froide. Francis Vachon Le Devoir

7 Florence Auger s’apprête à plonger. Francis Vachon Le Devoir

8 Nicolas Knap se laisse flotter dans l’eau glacée. Francis Vachon Le Devoir

9 Nicolas Knap émerge d’un petit trou sur le côté de la zone de baignade. Francis Vachon Le Devoir

10 Adele Luthi-Maire se risque à une sortie de style otarie après sa baignade. D’origine française, elle s’est déjà baignée en Europe dans des eaux à 8 °C, mais c’était une première pour elle au Québec dans une eau à moins de 1 °C. Francis Vachon Le Devoir

11 Martin Brunet arrive à se détendre dans l’eau glaciale. Il préfère rester pendant au moins 20 minutes sans bouger plutôt que de nager. Francis Vachon Le Devoir