L’Union des municipalités presse Québec d’agir dans le dossier des assurances

Qu’ont en commun les municipalités de Cacouna, d’Acton Vale, de Saint-Ambroise-de-Kildare, ou encore de Rivière-Rouge, de Saint-Aimé, de Matane ou de Cookshire-Eaton ? Comme des dizaines d’autres, leurs conseils municipaux ont adopté ces dernières semaines, à l’unanimité, des résolutions pour dénoncer le déficit d’assurabilité dont souffre une partie de leurs bâtiments patrimoniaux. L’Union des municipalités du Québec (UMQ) presse désormais le gouvernement d’agir sur le front des assurances en faveur des maisons privées anciennes. La situation est plus qu’urgente, affirme l’UMQ.

« Je ne sais pas combien de municipalités ont envoyé copie de résolutions directement à Québec pour réclamer du gouvernement qu’il prenne rapidement en main la question de l’assurabilité des maisons anciennes », explique au Devoir Benoit Lauzon, président de la Commission de la culture de l’UMQ et par ailleurs maire de la municipalité de Thurso. À son avis, cela pourrait déjà être au moins une centaine.

« On tire la sonnette d’alarme », indique Benoit Lauzon au nom de l’UMQ. « Plusieurs propriétaires ne sont plus capables de se faire assurer convenablement parce que les critères des assureurs ne sont pas adaptés à autre chose que des standards fixés sur des matériaux actuels, pourtant pas toujours plus résistants, on le sait très bien, que les matériaux anciens. »

La situation est telle, indique l’UMQ, que beaucoup de propriétaires de maison doivent s’en remettre à des compagnies d’assurances étrangères. Faute de voir les besoins des citoyens québécois compris par les compagnies d’assurances, plusieurs doivent se tourner vers des assureurs en ligne, affirme l’UMQ. « Certains propriétaires doivent s’assurer hors du pays, par l’entremise d’entreprises en ligne. C’est rendu difficile. Parfois impossible », déplore M. Lauzon. Autrement dit, pour maintenir le noyau et la fierté des villes et villages, il faut désormais s’en remettre à des intérêts qui ne sont pas d’ici. Ce qui lui apparaît illogique.

La MRC des Maskoutains avait sonné l’alarme en décembre dernier. Son initiative a mis le feu aux poudres. Toutes les municipalités semblent désormais s’en inquiéter. En réponse, le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, s’était dit « préoccupé de la situation vécue par les municipalités », assurant qu’« il y va de la préservation de notre patrimoine québécois et donc de notre identité ».

Pressé d’agir

Cependant, la situation n’a pas changé. Les résolutions des municipalités, dont celles de Sacré-Coeur, La Conception, La Présentation, La Durantaye, Fortierville et Saint-Damase, le pressent d’agir. La municipalité de Cacouna, dans une résolution adoptée le 6 mars dernier, en aparté de sa résolution, indique au Devoir qu’elle souhaite que soit mis « en place un processus facilitant l’assurabilité des bâtiments patrimoniaux », tel que l’écrit son directeur général, Me Félix Bérubé.

En 2020, la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare s’était vivement fait reprocher de permettre la démolition d’une maison ancestrale en son coeur. Elle demande désormais au gouvernement du Québec d’intervenir « afin de garantir, à coût raisonnable, l’assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et ce, peu importe l’âge du bâtiment ou d’une composante, l’identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation au zonage ou sa soumission à des règlements visant à en préserver les caractéristiques », indique la secrétaire au greffe, Mme Isabelle Dufresne.

« C’est notre richesse. C’est notre milieu de vie. C’est notre histoire qui est menacée », regrette Benoit Lauzon, de l’UMQ. « Le ministre doit asseoir les compagnies d’assurances ensemble avec le Bureau d’assurance du Canada. Des demandes ont été faites de notre part en ce sens. On va lui relancer une invitation. À l’UMQ, on a priorisé ce dossier-là. »

Du côté de l’association des Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec (APMAQ), on s’impatiente. Noémi Nadeau, la porte-parole de l’APMAQ (sans lien de parenté avec l’auteur de ce texte), se dit heureuse de constater « que les municipalités maintiennent la pression. Elles ont raison de demander au gouvernement de s’investir. »

Selon l’APMAQ, les municipalités « veulent aider à préserver le patrimoine », ce qui ne peut pas être une mauvaise nouvelle. « Le problème ne se limite pas au seul ministre de la Culture », indique l’APMAQ. « D’autres ministères sont concernés. Ils doivent se parler, engager un dialogue avec le Bureau d’assurance du Canada. Ça presse. Les assureurs ont des préjugés défavorables envers les bâtiments anciens, qu’il faut démystifier. »

L’Union des municipalités est du même avis. « Ils font des copier-coller des bâtiments neufs avec les bâtiments anciens, sans prendre en compte la qualité des matériaux, leur durabilité, la durée de vie, l’importance de préserver ce que nous avons. Il faut que nos bâtiments anciens soient habités et utilisés. Malheureusement, le coffre à outils dont nous disposons en ce moment est mal équipé. »

« Il nous faut plus d’outils », affirme le maire de Thurso au nom de l’UMQ. « Jamais les municipalités n’ont été engagées comme ça en faveur de notre patrimoine. Mais il nous faut plus d’outils. » Il rappelle que des inventaires patrimoniaux sont à être dressés dans les municipalités. « Notre but est de voir plus de bâtiments protégés et cités. C’est comme ça chez moi, en tout cas. »

Dans une entrevue qu’il accordait au Devoir ces derniers jours, le ministre Mathieu Lacombe affirmait que « les moyens du gouvernement sont assez limités, les services d’assurance étant fournis par des compagnies privées». «Mais, notre rôle, a-t-il ajouté du même souffle, c’est de démystifier certains éléments qui font peur aux assureurs. » Le ministre Lacombe a par ailleurs répété dans cet entretien, comme sa prédécesseure Nathalie Roy, qu’« on ne pourra pas tout protéger ».