Discorde sur les remèdes pour sauver le Village

Le Village est malade et l’administration Plante tarde à lui donner les soins requis afin de le remettre sur pied, estime Ensemble Montréal, qui a réclamé jeudi une présence accrue des cadets du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et des intervenants sociocommunautaires, ainsi que des mesures pour attirer des commerces dans le secteur durement touché par la pandémie. L’administration rétorque qu’elle a déjà élaboré un plan pour revitaliser le quartier en crise.

Ensemble Montréal croit que la Ville doit s’assurer de la présence, en permanence, d’équipes mixtes pour répondre à la « crise humanitaire » et aux enjeux d’itinérance et prévoir une ressource ouverte 24 heures sur 24 et sept jours sur sept pour accueillir les personnes vulnérables. Elle doit aussi instaurer des incitatifs pour attirer des commerçants sur la rue Sainte-Catherine Est, où les locaux vacants sont nombreux. « On pourrait penser à un congé de taxes temporaire ou à des compensations financières comme on le voit dans d’autres villes à travers le Canada », suggère le conseiller d’Ensemble Montréal Julien Hénault-Ratelle.

« Pendant que le patient se meurt, les médecins se regardent sans broncher et se demandent qui va opérer », a lancé le chef d’Ensemble Montréal, Aref Salem, qui reproche à l’administration sa lenteur à agir. Il avance que l’arrondissement de Ville-Marie devrait notamment augmenter le nombre de toilettes publiques et mettre sur pied davantage de brigades de propreté.

L’administration Plante assure toutefois qu’elle a déjà commencé à déployer des mesures pour revitaliser le secteur et rétablir un sentiment de sécurité qui fait défaut depuis la pandémie. « Nous, les plans d’action, on les fait avec la population et non pas sur un coin de table comma l’a fait l’opposition. S’il y avait une baguette magique pour sauver le Village, on le saurait et la formule, on l’aurait déjà mise en place. On cherche à trouver des formules structurantes avec la population », a fait valoir le conseiller de Projet Montréal dans Saint-Jacques, Robert Beaudry.

Ainsi, soutient l’administration, une plus grande présence de policiers et de membres de l’équipe de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR) est prévue. Deux intervenants psychosociaux de l’Équipe mobile de médiation en intervention sociale (ÉMMIS) seront dédiés au secteur Berri-UQAM sept jours sur sept et la Ville entend mettre sur pied une équipe avec le Service de sécurité incendie de Montréal afin d’inspecter les bâtiments vacants.

Le Village attire beaucoup d’attention et c’est une bonne chose, estime la directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) du Village, Gabrielle Rondy. « Ça fait des mois que la situation s’aggrave. L’hiver, c’est encore pire parce que le mix commercial dans le Village fait qu’on n’a pas l’attractivité qu’on a durant la saison estivale. Autant au niveau municipal, provincial et fédéral, tout le monde constate les enjeux qu’on traverse et que des solutions soient mises de l’avant, c’est une bonne nouvelle », a-t-elle commenté.

La rue Sainte-Catherine a accueilli 24 nouveaux commerces en 2022 alors que 14 ont fermé leurs portes pendant la même période. À l’heure actuelle, le taux d’inoccupation des commerces est d’environ 20 %. Mme Rondy reconnaît que les travaux prévus sur la rue Sainte-Catherine Est représentent une épreuve que les commerçants appréhendent. Mais elle mentionne que l’artère sera plus attrayante par la suite. « L’an passé, le Village a accueilli plus de 2 millions de personnes seulement durant la piétonnisation », a-t-elle dit.