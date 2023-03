Encore «la galère» pour trouver du lait pour bébé

Les mères en ont ras le bol de devoir courir les magasins ou les sites de vente quand vient le temps d’acheter de la préparation pour leur nourrisson. Si la pénurie plus critique s’est résorbée, les parents comme les pharmaciens conviennent que la situation n’est pas revenue à la normale.

Cette rareté du lait en poudre pour bébé, parfois appelé « lait maternisé », se fait aussi ressentir dans les organismes de soutien aux nouveaux parents qui peinent à répondre aux demandes de dépannage.

Sur les réseaux sociaux, les mamans de poupons s’envoient des photos de tablettes vides ou s’échangent des informations sur les arrivées de marchandises dans les magasins.

Nevena Koltchagova travaille elle-même dans une pharmacie de la rue Wellington, à Verdu. « Même mon gérant ne peut pas les commander, celui qu’on utilise est en rupture de stock partout », relate-t-elle au téléphone, son bébé de huit mois qui gazouille derrière.

Après avoir téléphoné à une dizaine de pharmacies, elle a profité d’un passage sur la Rive-Sud de Montréal pour en visiter plusieurs : « On a trouvé deux paquets, qu’on utilise avec parcimonie pour que ça dure au moins deux semaines », dit-elle, qualifiant cette situation de « stressante » et « extrêmement frustrante ».

D’autres femmes ont affirmé en entrevue avoir demandé à des proches résidants à Québec ou à Sherbrooke de leur procurer du lait. Ou encore, elles se tournent vers des plateformes entre particuliers comme Facebook Marketplace. « Oui, je suis rendue à devoir magasiner le lait de mon enfant. […] C’est la galère », dit Julie Bailly.

Elle a remarqué des hausses de prix sur certains produits, à l’instar d’autres parents. Sur amazon.ca, elle a acheté en janvier un paquet de près d’un kilogramme pour 47 $. Quelques semaines plus tard, le prix avait plus que doublé : « Quand j’ai voulu recommander c’était rendu 120 $. C’est vraiment trop cher, car il n’y a pas que le lait à acheter pour un bébé », explique-t-elle.

Le Devoir a également pu observer cette hausse de prix sur le paquet de marque Enfamil, maintenant offert par des revendeurs plutôt que directement par Amazon.

Mme Bailly a donc choisi de débourser 400 $ d’un seul coup pour un achat sur Marketplace qui lui garantirait quelques semaines de tranquillité. « Je trouvais ça trop stressant et la maman sur Internet ne revendait pas à profit. »

C’est également cette somme environ que Bianca Tessier dépense chaque mois pour nourrir son fils de sept mois. « Je fais jusqu’à quatre ou cinq endroits pour trouver le bon “numéro”, mais on se rabat parfois sur le format liquide qui est plus cher », dit-elle. Le « numéro » correspond à l’âge du bébé et détermine en partie la composition du lait.

Ana Carolina Riekstin écume les sites en ligne pour voir où les stocks sont disponibles et, idéalement, s’ils sont vendus à rabais. « La première fois que j’en ai acheté, j’ai trouvé de la formule en poudre à 33 $. Pour la même quantité ce mois-ci, j’ai payé 49,99 $. J’en ai trouvé juste à l’Île des Soeurs », dit celle qui habite Griffintown. « C’est quand même juste 10 minutes en voiture, mais ça complique la vie déjà compliquée de nouvelle maman », décrit-elle.

Une rareté qui dure

« On ne peut pas dire que la pénurie s’est complètement résorbée », admet Hugues Mousseau, directeur de l’Association québécoise des distributeurs en pharmacie (AQDP). Il précise toutefois que les consommateurs ne devraient pas ressentir trop de rareté, car c’est plutôt dans les entrepôts des grossistes que les « niveaux d’inventaire » ne sont pas totalement revenus à la normale. « C’est possible qu’il n’y en ait pas sur le coup, mais il faut s’informer auprès du pharmacien », recommande-t-il.

Même son de cloche à l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) : « Les grossistes et les pharmacies ne parviennent pas à se constituer une réserve pour stabiliser la chaîne d’approvisionnement », affirme Marilie Beaulieu-Gravel, conseillère en affaires publiques et gouvernementales.

Cette situation est « spécifique à certains produits » et elle « varie puisque les stocks entrent, mais de façon inconstante », dit-elle. C’est ce que Le Devoir a constaté en visitant des pharmacies et des supermarchés, ainsi que sur les plateformes de vente en ligne.

Ces deux représentants d’associations insistent cependant pour dire aux familles d’éviter d’acheter en grande quantité pour ne pas accentuer le problème.

Santé Canada reconnaît pour sa part que l’approvisionnement est encore « limité », tout en écrivant que « la situation a été la plus critique au cours de l’été 2022 ». La pénurie s’était surtout fait sentir pour les préparations spécialisées pour les nourrissons souffrant d’allergies. Au plus fort de ce manque, certaines formules étaient tout simplement introuvables.

Le déclencheur a été le rappel de préparations pour nourrissons de l’usine de la compagnie Abbott au Michigan en février 2022. L’usine a fermé le jour même de ces rappels, entraînant un « effet domino », décrit Hugues Mousseau, de l’AQDP : « Souvent quand un produit n’est pas disponible, les familles se tournent vers un produit de remplacement. »

« L’usine a repris ses opérations le 1er juillet [2022], mais il est probable qu’elle ne puisse retrouver sa pleine capacité de production qu’au cours de l’année 2023 », lit-on sur la page dédiée du gouvernement fédéral.

Cette situation se répercute juste que dans les services offerts aux familles plus démunies, notent aussi les organismes. « On fait du dépannage pour le lait pour bébé, mais on ne reçoit plus de dons. Notre réserve est très basse », confirme ainsi Véronique Côté, coordonnatrice des services du Carrefour Péri-naissance à Saint-Eustache. « On a décidé de donner des cartes-cadeaux, plutôt que d’essayer de trouver toutes les marques. On faisait une tournée des épiceries et pharmacie et on se retrouvait avec seulement 6 paquets de lait », abonde aussi l’intervenante Véronique Brisson, d’Entre mamans et papas à Montréal.

Solutions ? Le « plan B », dit Mme Riekstin, est de changer de marque. La plupart des mères consultées sont cependant réticentes à entreprendre des changements, le plus souvent pour des questions de facilité de digestion ou de nutrition. Une réalité que Santé Canada reconnaît d’ailleurs : « Il est normal que les nourrissons mettent du temps à s’adapter à une nouvelle formule », lit-on sous la recommandation d’essayer une nouvelle marque. Pour certaines, cette option ne fait que reporter le problème de la rareté à plus tard. « Mon bébé fait beaucoup d’eczéma et mon docteur m’a suggéré de changer pour un lait sans lactose. Par contre, avec la pénurie, cela me cause un énorme stress, alors je préfère rester à la formule que j’ai », expose Andrée-Anne Dumontet. La première recommandation de Santé Canada est : « Allaitez votre bébé, si vous le pouvez. » Or ce n’est pas possible pour toutes les femmes. « J’ai un bébé format géant, qui s’habille déjà dans des vêtements [de taille] 2 ans alors qu’il a sept mois. Il buvait tellement que mon corps était en train de me lâcher », raconte Bianca Tessier. L’allaitement est fortement encouragé au Québec, souligne-t-elle, disant redouter que cette rareté devienne un « prétexte pour le pousser encore plus sur les mamans ». Sarah R. Champagne