La Cour suprême accepte d’entendre l’affaire du «procès secret»

La Cour suprême du Canada va se pencher sur l’affaire du « procès fantôme » qui a été tenu au Québec dans un troublant secret, à l’abri des regards.

Le plus haut tribunal du pays a fait savoir jeudi matin qu’il acceptait d’entendre cette cause.

C’est le gouvernement du Québec qui a demandé à la Cour suprême de se saisir de l’affaire et d’ordonner à la Cour d’appel de révéler plus d’information sur ce procès criminel.

Un groupe de médias, parmi lesquels se trouvent La Presse, Radio-Canada, La Presse canadienne et les quotidiens des Coops de l’information, ont fait une demande similaire, l’enjoignant d’entendre cette cause qui met en jeu l’équilibre à respecter entre la publicité des débats judiciaires et celui de la protection des informateurs de police — nécessaire à la résolution des crimes.

L’existence de ce procès fantôme avait été révélée en mars 2022 par un jugement de la Cour d’appel.

Celle-ci avait alors prononcé un arrêt des procédures criminelles intentées contre une informatrice de police qui, pour une raison inconnue, s’est retrouvée accusée d’un crime… qu’elle avait apparemment elle-même dénoncé. Le banc de trois juges avait aussi prononcé des ordonnances de confidentialité et la mise sous scellés des procédures, notes et documents de l’affaire.

La Cour d’appel s’était dite choquée que ce procès se soit tenu dans le plus grand des secrets : pas de numéro de dossier, ni les noms des juges et des avocats qui ont plaidé l’affaire. Même le nom du district judiciaire où la cause s’est déroulée est gardé dans l’ombre et sous cadenas. Sans ce jugement de la Cour d’appel, on n’aurait même pas su qu’il s’était bel et bien tenu.

Parmi ceux qui se sont indignés de cette façon opaque de procéder se trouvent des médias, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette et la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau.

Appelée par la suite à dévoiler plus de renseignements sur cette poursuite criminelle, la Cour d’appel a refusé net : « Il ne saurait être question de divulguer quelque renseignement susceptible de permettre d’identifier “Personne désignée” (nom donné à l’informatrice de police dans le jugement) au risque de la mettre en danger ».

Personne n’exigeait de connaître son nom, mais Québec sommait toutefois la Cour d’appel de rendre publics tous les renseignements qui ne sont pas susceptibles de permettre son identification.

Ce jugement a suscité d’importants questionnements et inquiétudes dans la population québécoise, et « a porté atteinte à la confiance du public envers l’administration de la justice », insistait Québec dans son mémoire déposé en Cour suprême pour la convaincre d’entendre l’affaire.