L’ancien felquiste Jacques Cossette-Trudel est décédé

L’ancien membre du Front de libération du Québec (FLQ), Jacques Cossette-Trudel, est décédé des suites d’un cancer fulgurant mardi matin à l’âge de 76 ans. « Mon père c’était un militant dans l’âme tout en étant hyper discret, confie sa fille Marie-Ange Cossette-Trudel au Devoir. Ce n’était pas un terroriste, il a condamné publiquement la mort de Pierre Laporte. »

Originaire de Shawinigan, le militant souverainiste avait joint le mouvement révolutionnaire québécois à la fin de 1969 aux côtés de sa conjointe de l’époque, Louise Lanctôt.

En septembre 1970, Jacques Cossette-Trudel intègre la cellule Libération menée par son beau-frère Jacques Lanctôt. On y retrouve également Marc Carbonneau, Yves Langlois et Nigel Hamer. Le matin du 5 octobre, le petit groupe passe à l’action en s’emparant de l’attaché commercial britannique James Richard Cross à son domicile de la rue Redpath-Crescent.

L’otage est amené au 10 945 de la rue des Récollets, à Montréal-Nord, dans un appartement loué sous un nom d’emprunt par Jacques Cossette-Trudel. « Il avait surtout un rôle de soutien par rapport à d’autres qui étaient beaucoup plus actifs », explique l’historien et ancien journaliste Louis Fournier au Devoir.

Cossette-Trudel est notamment chargé de la distribution des communiqués de la cellule Libération et des contacts avec la cellule Chénier de Paul Rose, dont le groupe enlève le ministre québécois du Travail, Pierre Laporte, à son domicile de Saint-Lambert, le 10 octobre 1970. Le corps du numéro deux du gouvernement de Robert Bourassa sera retrouvé dans le coffre d’une voiture une semaine plus tard.

L’adoption de la loi sur les mesures de guerre par le gouvernement fédéral augmente la pression sur la cellule Libération qui peine d’ailleurs à payer son loyer de la rue des Récollets, ayant anticipé une négociation rapide avec Ottawa. En dépit de l’occupation de Montréal par les Forces armées canadiennes, c’est par une simple opération de filature policière que le repaire felquiste de Montréal-Nord est découvert.

Exil

Le 2 décembre 1970, Jacques Cossette-Trudel et Louise Lanctôt sont arrêtés à la station de métro Henri-Bourassa. Leur planque de la rue des Récollets est cernée le lendemain, 59 jours après le déclenchement de la crise d’Octobre. Les membres de la cellule Libération obtiennent un sauf-conduit vers Cuba en échange de leur otage James Richard Cross.

Logé dans les hôtels du front de mer de La Havane, Cossette-Trudel y entretient une correspondance avec les felquistes d’Alger dans l’espoir de les rejoindre au début de 1971. Il tourne toutefois le dos à la violence révolutionnaire dans le courant de l’année. « À Cuba, il y a eu une scission parmi les exilés, rappelle Louis Fournier. Lui, il a décidé de se rallier au groupe marxiste-léniniste En lutte de Charles Gagnon ».

Cossette-Trudel rejoint clandestinement la France en 1974. Établi dans la banlieue parisienne, il occupe divers emplois jusqu’à son retour hautement médiatisé au Québec en 1978 en compagnie de Louise Lanctôt et de leurs deux enfants, Alexis et Marie-Ange. Il obtient sa libération en 1980 après avoir purgé une peine de deux ans moins un jour pour l’enlèvement et la séquestration de Cross. Le révolutionnaire à la retraite s’engage dès lors dans une carrière de scénariste et de réalisateur pour des documentaires liés à l’Histoire du Québec.

Controverse

En dépit de sa discrétion, Jacques Cossette-Trudel avait fait parler de lui en 2020 lors du 50e anniversaire de la crise d’Octobre en déclarant que son ancien camarade felquiste Paul Rose — décédé en 2013 — avait envisagé l’exécution de sang-froid de Cross afin de mettre de la pression sur le gouvernement fédéral. Cossette-Trudel disait avoir entendu cette confidence du leader de la cellule Chénier lors d’une rencontre tenue au 6685 de la rue Saint-Denis, à Montréal, le 13 octobre 1970.

Selon Cossette-Trudel, Rose aurait fait la proposition en déposant un révolver sur une petite table à café pour bien se faire comprendre. Cette version des faits avait toutefois été contestée par Louise Verreault, le seul autre témoin de la scène. Les deux derniers survivants de la cellule Chénier, Jacques Rose et Bernard Lortie, avaient également remis en cause sa véracité dans un entretien exclusif avec Le Devoir.

Cossette-Trudel avait néanmoins maintenu sa version des faits, incluant la présence du fameux révolver qui aurait toutefois été jeté dans le fleuve Saint-Laurent avant le déclenchement de la crise d’Octobre selon Jacques Rose. « Je réitère, je suis témoin, avant soutenu Cossette-Trudel, je l’ai entendu [Paul Rose], je suis protagoniste contrairement à bien des gens qui ne le sont pas et qui ont une opinion. »

L’ancien felquiste avait également confié son souhait de ne plus être associé à l’assassinat du ministre Pierre Laporte. « Je suis tanné de me faire dire, “ah oui, le FLQ, les gars qui ont tué Laporte” et là je suis tout le temps obligé de dire “ben non, pas moi, moi j’étais dans l’autre cellule avec l’Anglais, là, nous autres on n’a pas tué personne”. Toute ma vie j’ai traîné ça et j’en ai pas tiré de la gloire. »