Pour une étroite collaboration entre le gouvernement et la société civile

Président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Luc Vachon est convaincu que le gouvernement aurait tout intérêt à engager un dialogue plus nourri avec la société civile. Non seulement l’exercice serait fructueux, mais il le croit nécessaire. Malheureusement, il constate que cela n’a pas lieu.

« C’est un cercle vicieux dans lequel s’enlisent tous les gouvernements, souligne-t-il. Une fois élus, ils ne maintiennent plus un véritable dialogue avec la société civile. Et ce pli s’accentue avec la CAQ. La pandémie a forcé une approche plus dirigiste de la gouvernance et avec la forte majorité que la CAQ a obtenue, ce pli risque de se prolonger. »

Une situation qu’il déplore et qu’il appelle à être corrigée. « Les services publics, c’est un bien commun, et un bien commun, ça appartient à la société civile, avance-t-il. Ce n’est pas à un gouvernement élu de décider seul ce que la société civile veut pour elle-même. C’est à elle de le décider et le rôle du gouvernement est de mettre cette décision en oeuvre. »

D’importants défis à relever

Ce dialogue avec la société civile est d’autant plus important que Luc Vachon croit que le Québec est aujourd’hui à la croisée des chemins. « Les défis sont nombreux et partout à la fois. Le monde du travail évolue avec l’arrivée du télétravail, de la numérisation et de l’automatisation des tâches. Comment la société québécoise va-t-elle s’adapter à ces changements ? »

Ce n’est pas seulement le monde du travail qui doit affronter pareil défi. Luc Vachon le constate dans tous les domaines, que ce soit l’éducation, la santé, les soins à domicile, le soutien à une population vieillissante, etc. « Prenons seulement l’immigration, poursuit-il. Où est-ce qu’on s’en va avec ça ? On est en pleine pénurie de main-d’oeuvre et on cherche à la combler par des travailleurs étrangers temporaires tandis que notre problème est permanent. Où sont les solutions ? »

Les solutions, et il y en a, se trouvent, selon Luc Vachon, au sein de la société civile. « Le Québec a une réflexion en profondeur à faire s’il veut tracer la voie des prochaines années. C’est le défi d’une décennie qui est devant nous et ce défi ne peut pas être adéquatement relevé sans un honnête dialogue entre le gouvernement et l’ensemble des acteurs de la société civile. C’est un passage obligé. »

Des mécanismes à mettre en place

Comment mettre en place ce dialogue entre le gouvernement et la société civile ? Devrait-on ressortir des boules à mites le mécanisme du forum national ? « Le forum national, c’est une excellente idée, dans la mesure où l’on comprend que ça ne peut être que le départ d’une réflexion sur un sujet donné, croit-il. Il est illusoire de croire qu’un forum peut régler en quelques jours de discussion des défis aussi importants que ceux que le Québec affronte, par exemple, dans le domaine de la santé. Mais un forum national peut servir d’amorce à pareille réflexion. »

Devrait-on multiplier les forums nationaux, non seulement sur les différents enjeux de société, mais aussi dans le temps, c’est-à-dire en les répétant, ou devrait-on en inventer de nouveaux ? « Depuis un certain temps, le Québec a perdu l’habitude de ce genre de réflexion collective, poursuit-il, et il faut en tenir compte. Mais plus l’on fait une chose, plus on devient habile à la faire. Et si le Québec s’engage résolument dans un semblable exercice de réflexion collective, je suis certain que nous saurons mettre en place les bons mécanismes qui nous permettront de mener pareille réflexion à bon port. »

Le travail ne s’arrête pas une fois la réflexion terminée. « La réflexion collective nous permet de définir la destination que nous voulons atteindre, poursuit Luc Vachon, mais encore faut-il la mettre en oeuvre, et ça, c’est la tâche du gouvernement. Mais il faut des comités de suivi afin de s’assurer que ça se fait. Ce type de gouvernance plus collective exige un changement de culture dans lequel les plans de société ne sont plus uniquement des plans électoraux, mais bien ceux de la société dans son ensemble. »

