Un front commun prêt à utiliser tous les moyens de pression

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

Dans Le mythe de Sisyphe, Albert Camus nous enjoignait d’imaginer le protagoniste titulaire, heureux. Disons que ces jours-ci, le mythique écrivain aurait certainement maille à partir avec les leaders syndicaux alors que s’annonce un autre chapitre de l’éternel recommencement syndical : les négociations dans le secteur public.

L’histoire, on le sait, a la malheureuse habitude de se répéter. Dans le monde québécois du travail, particulièrement dans le secteur public, cette redondance s’accompagne cette année d’une cruelle ironie puisque les quatre principaux syndicats du secteur public fêteront le cinquantième anniversaire du front commun de 1972… en faisant front commun face à un gouvernement fermé à leurs revendications.

Le 25 janvier dernier, la ligue syndicale, représentant 420 000 travailleurs et travailleuses et composée de la CSN, la FTQ, la CSQ et l’APTS, a unanimement rejeté l’offre salariale de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, soit une augmentation de 3 % au 1er avril 2023, puis de 1,5 % par année jusqu’en 2027. Or, pour la même période, le front commun rappelle, par voie de communiqué, que l’inflation prévue oscille entre 6,8 % en 2023 et 2 % en 2027.

Les syndicats, eux, demandent une augmentation correspondant à l’indice des prix à la consommation plus 2 % pour 2023, 3 % pour 2024 et 4 % pour 2025. À cela s’ajoutent des revendications concernant l’amélioration des conditions générales de travail, de la conciliation travail-famille, du régime de pension, des assurances collectives et un amoindrissement des disparités régionales.

Les négociations commenceront officiellement le 31 mars.

« Psychodrame » et climat malsain

D’entrée de jeu, le président de la CSQ, Éric Gingras, dénonce la stratégie de communication initiale de Mme LeBel. « On est dans le psychodrame de la négociation avec le secteur public, dit-il. Le gouvernement dit : on est en crise, on veut aider, mais le problème, ce sont les méchants syndicats. On entend parler de “flexibilité”, ça leur permet d’offrir moins. » M. Gingras perçoit aussi que le gouvernement Legault « ressort son jupon caquiste ». « M. Legault nous sort un discours qu’on avait déjà entendu à propos de “l’efficacité de l’État” pour mieux nous arriver avec le privé dans le secteur public. »

La pandémie de COVID-19 n’est évidemment pas étrangère au climat généralement vicié qui s’installe dès le départ. « On s’est fait dire pendant deux ans qu’on était des anges gardiens, mais ça ne se traduit pas en meilleures conditions de travail », martèle François Enault, premier vice-président au comité exécutif de la CSN. « On a tenu la société à bout de bras », ajoute de son côté Robert Comeau, président de l’APTS. « On n’a eu aucun signe de vie du gouvernement avant le dépôt [de l’offre patronale] à la fin décembre. »

De son côté, la présidente de la FTQ, Magali Picard, demande de la clarté de la part du gouvernement. « Nous, on est prêts à discuter avec le gouvernement, mais on attend qu’il nous donne des dates, qu’il nous convie à la table. » Elle rappelle aussi l’importance, dans le contexte actuel, de laisser le maraudage syndical de côté. « Les discussions sont pour le moment très constructives, mais si on doit en venir aux moyens de pression, on doit pouvoir le faire ensemble », explique-t-elle.

Une nécessaire unité

Ce serrage de coudes intersyndical est considéré par tous et toutes comme vital pour la négociation avec le gouvernement Legault. François Enault en considérait déjà l’importance avant même le mouvement actuel. « Après avoir été élu en juin 2021, j’ai fait des premières démarches pour savoir qui voulait faire front commun. Sans avoir de boule de cristal, je savais bien que la CAQ allait être élue. On avait déjà vu sa façon de négocier sur la place publique pour diviser le monde », explique-t-il, citant en exemple la manière dont Mme LeBel s’adresse directement aux travailleurs dans l’espace public, outrepassant leurs représentants syndicaux.

Cette dénonciation des manoeuvres gouvernementales dans l’opinion publique trouve un écho du côté de Robert Comeau, qui parle d’un acte de provocation. « C’est minimalement un acte qui vise à éloigner les syndicats de leurs membres. Mais ce que l’on constate, c’est que ça ne fonctionne pas. »

Et qu’en est-il du moral des troupes ? La fatigue professionnelle héritée de trois années de pandémie engendre-t-elle d’emblée une fatigue militante ? Les quatre leaders du front commun reconnaissent un état des lieux assez difficile. « On ne se le cachera pas, le moral n’est pas à son meilleur niveau », déplore Mme Picard. « La situation est critique. Nos membres ont besoin d’actions rapides et nous, ensemble, on les a entendus et on va tout faire pour que les conditions s’améliorent le plus rapidement possible. » M. Gingras, de son côté, croit que malgré la fatigue, la résilience des travailleurs du secteur public prendra le dessus. « Ce sont des gens habitués de s’occuper des autres. Ils vont être prêts à se mobiliser. »

« Des fois, il n’y a rien de mieux que l’attitude d’un patron pour mobiliser des travailleurs et des travailleuses », renchérit de son côté M. Enault.

Les quatre chefs syndicaux croient à l’unanimité que malgré le discours gouvernemental, l’opinion publique se rangera derrière le front commun. « Personne actuellement n’a besoin d’être davantage convaincu que le système public va mal », dit Mme Picard. « Les Québécois tiennent à leurs services publics », ajoute M. Gingras.

Les quatre chefs syndicaux s’entendent finalement sur un point : c’est le gouvernement qui décidera du ton à adopter lors des prochaines rondes de négociations, soulignant que même si on ne s’attend pas à revivre la tempête de 1972, le front commun ira jusqu’au bout et prépare déjà ses moyens de pression, le cas échéant, y compris la grève.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.