Faut-il craindre une loi spéciale ?

Syndicalisme

Les gouvernements qui ont dirigé le Québec au cours des dernières décennies nous ont habitués au recours à des lois spéciales pour casser les mouvements de grève des secteurs public et parapublic.

Déjà, en 1972, lors du premier Front commun, le gouvernement de Robert Bourassa avait promulgué, le 21 avril, la loi 19 forçant le retour au travail. Celle-ci avait été rejetée par le conseil de coordination des syndicats, qui avait incité les membres à la défier. Malgré une résolution du conseil appelant finalement au respect de la loi, les tribunaux avaient condamné in abstentia les trois chefs syndicaux, Marcel Pepin (CSN), Louis Laberge (FTQ) et Yvon Charbonneau (CEQ, devenue la CSQ), à un an de prison pour avoir incité à la désobéissance civile.

Plus récemment, le gouvernement Legault a voté une loi spéciale forçant le retour au travail des débardeurs du port de Montréal, dont le contrat de travail décidé par arbitrage arrivera déjà à échéance en décembre prochain.

Doit-on craindre un tel scénario dans le contexte de l’actuelle négociation dans le secteur public ? De l’avis des quatre dirigeants et dirigeante du front commun, il n’y a rien d’impossible, mais on ne croit pas trop à l’imposition d’une telle loi, bien qu’on reconnaisse l’arrogance affichée par le gouvernement Legault.

Pour Éric Gingras, de la CSQ, ce serait un « fiasco ». « Le gouvernement se tirerait dans le pied avec une loi spéciale imposée à des gens qui peinent, dans leurs milieux, à faire une journée de travail », dit-il. « Ce serait le pire des messages à envoyer », ajoute-t-il, rappelant que même la grande popularité du gouvernement Ford, en Ontario, n’a pas empêché ce dernier de devoir reculer après avoir fait le coup.

Magali Picard (FTQ) considère cette possibilité d’un point de vue similaire. « Je pourrais l’anticiper », explique-t-elle, ajoutant qu’il faudrait être déconnecté de la réalité pour en arriver là. « Une loi spéciale, ce serait vraiment mal venu et indélicat de la part de l’État, du fait qu’on est prêts [à négocier], qu’on a fait notre devoir, qu’on a des recommandations et qu’on est ouverts. »

Du côté de la CSN, François Enault redoute la réaction de ses membres si un tel scénario se concrétisait. « Pendant deux ans, ils se sont dévoués à leur tâche, ils rentraient au travail. Si le seul merci qu’ils reçoivent, c’est une loi spéciale, je ne veux même pas imaginer ce que serait leur réponse. »

Puis, bien qu’aucune possibilité ne doive être écartée, Robert Comeau (APTS) affirme que le plus essentiel demeure l’unité des membres, peu importe l’issue envisageable. « Nous, on parle déjà de préparer la grève. Après, nos membres sont carrément avec nous là-dedans, on a colporté leur colère. Ils sont désemparés, mais on va aller jusqu’au bout », dit-il, ajoutant que, malgré cela, il ne croit pas à ce scénario.

