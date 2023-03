Travail des jeunes: trouver le bon équilibre entre école et école de la vie

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

D’ici la fin du mois de mars, le ministre du Travail, Jean Boulet, déposera un projet de loi visant à mieux encadrer le travail des plus jeunes. Élaboré grâce à une réflexion consultative, il devrait être un compromis entre le bien-être de la jeune génération et les besoins pour l’économie de la province.

Aujourd’hui, au Québec, il est possible de recruter un enfant, soit un jeune de moins de 18 ans, pour travailler dans son entreprise. Aucun âge minimal n’est actuellement encadré en tant que tel par une loi au Québec. Un enfant de moins de 14 ans doit par ailleurs avoir l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur légal pour travailler. Et bien que l’opinion publique s’entende sur le principe de réglementer la situation, l’élaboration d’une telle loi pour répondre aux attentes des différentes parties s’annonce être un beau défi.

Un âge minimal et un nombre d’heures maximal

« L’enjeu se situe au niveau de l’équilibre entre le projet scolaire et le travail des jeunes », affirme Audrey McKinnon, directrice générale du Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE).

Les recommandations faites lors des concertations proposent que le travail des jeunes soit interdit avant 14 ans, sauf dans certaines conditions précises. Mais l’âge minimal n’est pas le seul critère débattu. Le nombre d’heures travaillées par semaine devrait lui aussi être limité.

Selon l’Institut statistique du Québec (ISQ), le risque de décrochage scolaire augmente proportionnellement au nombre d’heures travaillées. Ainsi, 21 % des garçons qui travaillent dix heures ou moins chaque semaine sont à risque de décrochage. Ils sont plus du double à abandonner l’école si le nombre d’heures double. Chez les filles, la proportion de personnes à risque est moins élevée que chez les garçons, mais elle augmente tout de même de 13 % à 24 %.

Pour Audrey McKinnon, cela s’explique par le fait qu’un jeune qui travaille trop risque de vivre de l’anxiété, du stress et de la fatigue. Cela finit par avoir une influence sur son aptitude à réussir sa formation scolaire. Le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre (CCTM) recommande de limiter le nombre d’heures travaillées des jeunes à 17 heures par semaine, et à 10 heures durant les semaines de classe.

Assurer l’avenir

« L’emploi se complexifie de plus en plus, que ce soit au niveau manufacturier, de la technologie ou du numérique », raconte Charles Milliard, p.-d.g. de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). « On a besoin de gens qui ont une littératie et une numératie plus élevée. On a beaucoup d’analphabètes fonctionnels au Québec, il faut arrêter cette hémorragie. »

En effet, au-delà de l’obtention d’un diplôme ou du respect d’une loi, l’éducation, la formation et la diplomation de la jeune génération vont permettre au Québec de posséder une main-d’oeuvre plus qualifiée. « Si on veut développer notre économie, on a besoin que nos jeunes aillent à l’école », ajoute Charles Milliard.

Dans le but d’aider les employeurs, la FCCQ a publié, l’an dernier, la Charte des employeurs pour la persévérance scolaire. Elle a pour objectif de mettre de l’avant les patrons qui s’engagent à favoriser la conciliation travail-étude. À ce jour, une centaine d’entreprises se sont jointes au mouvement, dont de gros joueurs, comme Métro ou le Mouvement Desjardins.

Pour le représentant de la FCCQ, il est important que les jeunes aient les outils nécessaires pour faire leur choix de carrière. En contrepartie, il croit aussi en l’école de la vie : « Travailler permet aussi à certains jeunes de socialiser, de comprendre le rôle de l’argent, de développer d’autres compétences qu’on n’acquiert pas forcément sur les bancs de l’école. Il y a l’école et l’école de la vie, et il faut trouver un équilibre entre les deux. »

À ce sujet, le Réseau québécois pour la réussite éducative pense plutôt que ces compétences extrascolaires pourraient être acquises grâce à des activités comme du bénévolat, des projets artistiques ou sportifs. « Avec ce type d’activité, on peut se découvrir une passion, développer des compétences, le sens des responsabilités et de l’autonomie. Les bénéfices d’intégrer le marché du travail sont bien réels, mais ils peuvent aussi s’acquérir autrement », ajoute Audrey McKinnon.

Comprendre grâce aux données

Bien qu’il semble y avoir un consensus social sur les restrictions qui pourraient être imposées par la loi, les données sont encore limitées. C’est le constat que fait Audrey McKinnon : « Il nous manque de la documentation, surtout sur le travail des plus jeunes. Mais en attendant, il faut expérimenter, essayer de trouver des solutions et agir ensemble. »

Même son de cloche du côté de la FCCQ. Charles Milliard aimerait que le projet de loi intègre des indicateurs de suivi et collecte des données sur le travail des jeunes de moins de 15 ans : « Il faudrait que le gouvernement se donne le devoir de recueillir des données. À défaut de les avoir, on avance d’une manière plus empirique, mais c’est quelque chose qu’il faudra corriger. »

