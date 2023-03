Les accidents de déneigeurs en baisse à Montréal

Le déneigement à Montréal continue chaque année d’offrir de bien mauvaises surprises aux propriétaires de véhicules lacérés par la machinerie. Bien que des centaines d’accidents de ce type surviennent chaque hiver, leur nombre tend à diminuer. La destruction accidentelle de vélos, au contraire, augmente.

Malgré son poste de président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, Luc Bisson « retourne souvent dans [ses] bottes de travailleur » et déneige l’arrondissement d’Ahuntsic. Ses années d’expérience derrière un volant lui permettent d’éviter le froissement de tôle, si frustrant pour les automobilistes montréalais. « Je connais les faiblesses, où faire attention, où relever ma pelle. J’évite les pièges du terrain, parce que je les connais », explique-t-il.

L’expérience des déneigeurs expliquerait, selon lui, une partie de la tendance légèrement à la baisse du nombre d’accidents comptabilisés par Le Devoir.

C’est « l’humain derrière la machine » qui est responsable de ces accidents, souligne Luc Bisson, qui plaide pour que la Ville continue d’augmenter la part « d’expertise interne » dans ses opérations de déneigement. « Dans une convention collective comme celle de Montréal, on est à bord pour cinq ans au service du citoyen. Le privé ne signe aucun autre contrat que le contrat ponctuel, même s’ils répètent l’expérience. […] Est-ce qu’en tant qu’employés de la Ville, on doit limiter nos heures à 16 h et 8 h de repos ? Oui. Est-ce que le privé veut demander à un chauffeur de faire 24 heures de travail continu, avec des substances pour se tenir éveillé, et faire de l’argent ? Poser la question, c’est y répondre. »

La durée des contrats joue en effet sur la diminution des accidents, confirme les communications de la Ville de Montréal. « La Ville a toujours octroyé des contrats de déneigement qui durent quelques années, ce qui peut permettre aux employés de ces compagnies de mieux connaître leur secteur, avance le porte-parole Hugo Bourgoin. Le nombre de réclamations peut également être influencé par le nombre d’opérations de chargement de la neige effectuées d’une année à l’autre, la durée de chacune d’elles, mais aussi par les conditions météorologiques, comme les épisodes de verglas. »

Le verglas pèse dans la diminution des accidents cette année, renchérit Luc Bisson. « Le verglas est plus dangereux que la neige. Pour une machinerie, même si elle est plus grosse, le verglas est un adversaire redoutable. […] Jusqu’à présent, les épisodes de verglas sérieux, dangereux, on n’en a pas eu cette année encore. »

Si le nombre de voitures accidentées baisse, le nombre de vélos bousillés par les chenilles de déneigeuses augmente. La quantité de bicyclettes ainsi brisées est en voie de dépasser la quantité détruite l’an dernier.

Il y va d’une hausse de la popularité du vélo d’hiver, confie un déneigeur au privé qui n’a pas voulu être nommé parce que son employeur lui interdit de parler aux médias. « Sur les trottoirs dans mon secteur, c’est loin d’être plus facile dernièrement, il y a de plus en plus de bornes de recharge, de supports à vélos et de mobilier urbain, explique ce travailleur d’expérience. Il y a beaucoup plus de vélos sur mon parcours. »

Pour éviter toute mauvaise surprise, il invite les cyclistes à attacher leur engin loin du trottoir pour permettre la bonne circulation des machines.

La Ville rappelle qu’il vaut mieux stationner les automobiles à 30 cm du trottoir pendant la saison hivernale afin de prévenir toute collision malencontreuse.