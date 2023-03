Comment prévenir les drames sans pénaliser les gens atteints de troubles de santé mentale

Retirer le droit de conduire aux personnes atteintes de troubles de santé mentale sérieux et diagnostiqués, une idée évoquée mardi par un ministre du gouvernement Legault, n’aurait aucun effet dans la prévention de drames comme celui d’Amqui. Il s’agirait de surcroît d’une mesure discriminatoire, estiment plusieurs experts, qui réclament plutôt une bonification des soins qui leur sont offerts.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, en a fait sursauter plus d’un mardi matin lorsqu’il a évoqué en entrevue à Tout un matin, sur ICI Première, l’idée de retirer les permis de conduire aux personnes souffrant de troubles de santé mentale sérieux. Il a fait cette proposition dans la foulée du drame survenu lundi à Amqui, où le conducteur d’une camionnette a happé de nombreux piétons, tuant deux personnes en plus d’en blesser gravement neuf autres.

« Je pense à voix haute, mais si ces personnes sont atteintes de [troubles de] santé mentale, ont des problématiques X, est-ce que le suivi a été bien fait par les médecins ? Et par la suite, est-ce que ces personnes peuvent obtenir un permis de conduire ? » s’est demandé le ministre. Il a alors insisté sur l’importance de « se pencher » sur le drame survenu à Amqui « pour voir de quelle façon on peut empêcher ça ».

Le ministre s’est ensuite repris, plus tard en journée, en assurant que l’idée de suspendre le permis de conduire de certaines personnes n’était pas étudiée par le gouvernement.

La déclaration de François Bonnardel a tout de même fait réagir plusieurs experts, qui ont souligné l’importance de ne pas stigmatiser les personnes ayant des troubles de santé mentale diagnostiqués. « Comment peut-on dire ça quand, finalement, tout le monde dans notre société a un vécu de santé mentale à un moment donné ou à un autre de sa vie, sans avoir un diagnostic précis ? » s’est exclamée au Devoir la professeure Marie-Chantal Doucet, de l’École de travail social de l’Université du Québec à Montréal.

Une telle restriction à l’accès au permis de conduire serait d’ailleurs « discriminatoire », ajoute-t-elle.

La voiture comme arme

L’experte reconnaît cependant que les véhicules peuvent « devenir une arme » — comme cela s’est d’ailleurs vu le mois dernier à Laval, lorsqu’un chauffeur d’autobus a percuté une garderie, tuant deux enfants et en blessant six autres. À l’été 2021, le conducteur d’un véhicule avait foncé sur les membres d’une famille musulmane qui marchaient sur un trottoir de London, en Ontario, tuant quatre personnes.

« C’est à se demander s’il n’y a pas un phénomène de contagion », lance le président de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, Pierre-Paul Malenfant, qui souligne l’importance de mieux s’attaquer à « la détresse des hommes ». « Les hommes, souvent, vont avoir tendance à passer à l’action, à agir. Ce n’est pas un problème de santé mentale, mais plus un problème social », explique M. Malenfant.

« C’est un fait qu’actuellement, il y a une rage telle chez certains que leur véhicule devient une arme », indique également Mme Doucet. « Mais de là à dire qu’on va enlever le permis aux gens, c’est énorme comme intervention », poursuit celle qui propose plutôt qu’on investisse davantage dans l’accessibilité des soins en santé mentale, notamment pour soutenir les personnes qui vivent de « la solitude » et qui sont trop souvent « laissées à elles-mêmes pour traverser les différentes épreuves de la vie ».

La présidente de l’Ordre des psychologues du Québec, Christine Grou, rappelle pour sa part qu’il est « très rare que les personnes qui souffrent de troubles mentaux graves vont présenter des risques de dangerosité ». « Ils sont beaucoup plus souvent les victimes que les agresseurs », rappelle-t-elle. On ignore d’ailleurs toujours si Steeve Gagnon, l’auteur présumé du drame d’Amqui, est atteint de tels troubles diagnostiqués.

La suspension du permis de conduire de personnes atteintes de troubles de santé mentale pourrait contribuer à l’isolement de plusieurs d’entre elles, en particulier à l’extérieur des grands centres, relève M. Malenfant. En milieu rural, « l’automobile, c’est l’autonomie », rappelle-t-il. « Donc on ne peut pas se dire que les personnes [ayant des problèmes] de santé mentale, on va vérifier si elles peuvent conduire ou non. »

« Droits fondamentaux »

La suspension du permis de conduire de personnes atteintes de troubles de santé mentale viendrait ainsi brimer leurs « droits fondamentaux », en plus d’avoir un effet discutable sur la sécurité publique, poursuit Mme Grou. « Si quelqu’un de désorganisé trouve les clés d’une voiture, ce n’est pas le fait d’avoir un permis ou non qui va l’empêcher de la prendre. »

Christine Grou relève ainsi, elle aussi, l’importance d’améliorer l’accessibilité des soins, mais aussi d’offrir une meilleure « continuité » des services « pour éviter que l’état de santé mentale de certains se dégrade » après la réception d’une aide ponctuelle, sans suivi. « On a du pain sur la planche », résume-t-elle.

« Il y a beaucoup de solitude vécue par les gens et ils deviennent éventuellement enragés contre autrui », ce qui peut mener à des tragédies comme celle d’Amqui, d’où l’importance de mieux soutenir les personnes qui ont besoin d’aide, soutient également Marie-Chantal Doucet. « On dit toujours que c’est un cas isolé, mais à un moment donné, est-ce qu’on va attendre que ça devienne épidémique ? »

En mêlée de presse, mardi, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a d’ailleurs rappelé que la détresse psychologique « a augmenté avec la pandémie », notamment en raison de l’isolement qu’elle a généré. « Est-ce que ça peut expliquer des actes comme celui-là ? Je ne pense pas qu’on puisse faire de lien direct », a poursuivi M. Carmant, qui a prié les personnes ayant besoin de soutien de « demander de l’aide ».

Avec François Carabin