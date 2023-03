Sommet sur les transports électriques et intelligents

Plus d’une centaine de représentants de l’industrie des transports électriques et intelligents seront rassemblés pour une dernière journée à Montréal, dans le cadre du sommet international IMPULSION. Ils discuteront de modèles d’affaires, de financement et de l’accélération des technologies assurant la croissance des entreprises en transport électrique et intelligent.

Plusieurs élus seront encore au rendez-vous, dont la ministre fédérale Pascale St-Onge, le ministre québécois de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante.