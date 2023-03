Caroline St-Hilaire proposée pour une nomination à l’OIF

Le gouvernement du Québec a proposé que Caroline St-Hilaire, candidate caquiste défaite aux dernières élections, soit la prochaine administratrice de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), a appris Le Devoir.

Mme St-Hilaire, qui a également été mairesse de Longueuil et députée du Bloc québécois, fait partie des deux candidatures soumises à la secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, a indiqué une source bien informée du processus de sélection mais qui a préféré ne pas être identifiée car elle n’est pas autorisée à discuter publiquement du dossier.

Selon les informations obtenues par Le Devoir, Mme St-Hilaire est dans les finalistes dont la candidature a été proposée par le gouvernement du Québec. Une autre candidature, dont le nom n’est pas connu, a été proposée par le gouvernement fédéral et sa ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Questionnée sur ce dossier, mardi, la ministre québécoise des Relations internationales, Martine Biron, n’a pas nié que Mme St-Hilaire est le choix de son gouvernement.

« Je ne sais pas ce qui en est, je n’ai pas de contacts avec la secrétaire générale, a-t-elle dit lors d’un bref échange avec Le Devoir après la période des questions à l’Assemblée nationale. Avec Mélanie Joly, on s’est entendues sur la confidentialité de tous les noms. »

Le poste d’administrateur, qui exerce ses fonctions au siège de l’OIF à Paris, est assorti d’une rémunération annuelle de 173 411 euros, soit environ 250 000 dollars. À cela s’ajoute des primes et indemnités dont 5100 euros par mois, soit environ 7500 dollars, pour le logement.

Une réunion du Conseil permanent de la francophonie, qui réunit les représentants des états et gouvernements membres de l’OIF, dont le Canada et le Québec, est prévue le 21 mars. Elle pourrait permettre à Mme Mushikiwabo de faire entériner son choix final pour le poste d’administrateur.

À Barcelone d’abord

Le nom de Mme St-Hilaire, qui a été candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ) à Sherbrooke, avait déjà circulé l’automne dernier pour un poste de déléguée du Québec à Barcelone. Cette hypothèse, révélée par Le Journal de Québec, avait suscité des critiques de l’opposition, qui y ont vu une nomination partisane.

La sélection d’un nouvel administrateur de l’OIF, qui agit comme numéro deux de l’institution, est devenue nécessaire après la décision de Mme Mushikiwabo ne pas renouveler le mandat de Geoffroi Montpetit. La candidature de M. Montpetit avait été proposée par le gouvernement fédéral canadien, en février 2021.

M. Montpetit succédait à Catherine Cano, qui a elle aussi obtenu le poste avec l’appui du gouvernement fédéral et du gouvernement québécois. Mme Cano a quitté ses fonctions précipitamment en octobre 2020, avant la fin de son mandat, dans un climat de « désaccords persistants » avec Mme Mushikiwabo qui a ensuite qualifié sa gestion de « chaotique ».

En ne renouvelant pas le mandat de M. Montpetit, qui arrivait à échéance le 10 mars, Mme Mushikiwabo a rompu avec l’usage selon lequel il se coordonne à celui du titulaire du poste de secrétaire général. Le mandat de Mme Mushikiwabo a été renouvelé pour une durée de quatre ans l’automne dernier au Sommet de la francophonie qui s’est tenu à Djerba, en Tunisie.

En 2018, Mme Mushikiwabo a succédé à Michaëlle Jean, qui n’a fait qu’un seul mandat de quatre ans à la suite de controverses concernant sa gestion.

Les gouvernements du Canada et du Québec avaient notamment obtenu de nouvelles règles de transparence à la suite de décisions de Mme Jean qui, en plus d’avoir aménagé son appartement de fonction au coût d’un demi-million de dollars, avait notamment initié un projet hors des cadres budgétaires prévus.

Mme Mushikiwabo avait pour sa part engagé des dépenses de 120 000 dollars pour s’installer dans un appartement de fonction loué après sa nomination en 2018.