Francophonie

Comment l’égalité entre les femmes et les hommes a-t-elle évolué dans la francophonie au cours des dernières décennies ? Cette question, on la pose régulièrement à Caterine Bourassa-Dansereau et à Marie Langevin, codirectrices de l’Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre (OFDIG), créé l’an dernier. « On ne le sait pas », répondent-elles chaque fois. Les données sur le sujet manquent cruellement, comme elles le révèlent dans une récente recherche.

Il existe des données sur le développement socioéconomique des États, qui sont surtout fournies par l’ONU ou la Banque mondiale, ou encore par des instituts nationaux de statistique. Mais ces structures ne se penchent pas spécifiquement sur la réalité des femmes, soulignent les chercheuses de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en entrevue.

« Plein d’études vont s’intéresser aux ménages plutôt qu’aux individus, les données ne seront pas ventilées par le sexe. D’autres vont interroger uniquement le chef de famille, masculin », explique Caterine Bourassa-Dansereau.

Dans les enquêtes, les femmes sont également souvent mêlées, amalgamées avec les jeunes, les aînés, les chômeurs, les migrants… Bref, aux groupes marginalisés.

« C’était une grande surprise pour nous de voir que la moitié de l’humanité était confondue avec la marginalité. C’est complètement fou. On se disait “mais comment on peut arriver à progresser” ? » se rappelle Marie Langevin, qui enseigne au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l’UQAM.

« On le sait que les femmes sont plus pauvres, qu’elles ont moins accès à l’éducation, qu’elles sont davantage victimes de violence, on le sait que la pandémie a plus affecté les femmes, mais les grandes organisations qui produisent des données ne mettent pas au jour ces spécificités. La situation des femmes demeure invisibilisée », ajoute Caterine Bourassa-Dansereau, qui est quant à elle professeure au Département de communication sociale et publique.

Pour avoir un portrait de la condition des femmes dans la francophonie, il faut aussi disposer de statistiques concernant uniquement les locuteurs de la langue de Molière. Les isoler des études générales demeure un défi, tout comme le fait que ces études sont souvent publiées en anglais.

Lorsque des données sont disponibles, elles sont aussi difficilement comparables. Les écarts de rémunération sont parfois calculés sur la base du salaire médian ou sur celle du salaire annuel.

Avec la doctorante Zora Ait El Machkouri, Caterine Bourassa-Dansereau et Marie Langevin ont épluché 800 résultats de recherche Google sur l’égalité des femmes et des hommes et parcouru 19 rapports institutionnels pour établir un état des lieux des renseignements accessibles et révéler les lacunes.

« On lève de petits drapeaux, en quelque sorte, on fait un plaidoyer pour qu’il y ait des organisations, des subventions, des programmes qui s’intéressent à cette question-là », note Caterine Bourassa-Dansereau.

Inciter à l’action

L’un des objectifs de l’OFDIG est de pallier le manque de données sur la condition des femmes dans la francophonie et de devenir une référence en la matière. Le jeune organisme uqamien, fondé le 8 mars 2022 en partenariat avec l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), emploie, en plus d’une chercheuse ontarienne, trois chercheuses africaines travaillant au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Maroc. Ces dernières ont déjà publié des études sur l’entrepreneuriat au féminin ou sur la présence des femmes dans l’enseignement supérieur au sein de leur pays respectif.

L’OFDIG veut aussi répertorier les bonnes pratiques en développement inclusif afin d’inspirer des actions futures efficaces, comme l’initiative d’une Ivoirienne travaillant à la création d’un label que les gens d’affaires favorisant l’égalité pourraient obtenir. L’observatoire désire proposer des solutions et mettre en réseau des féministes issues des milieux universitaire, communautaire, militant et citoyen.

À plus long terme, l’OFDIG souhaiterait recruter des scientifiques des quatre coins du globe pour documenter la réalité de toutes les francophones. « Il existe des disparités régionales.On dispose de peu de données sur l’Asie, sur l’Amérique latine », affirme Caterine Bourassa-Dansereau.

Les femmes en politique Le 8 mars 2023, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’OFDIG a publié des statistiques frappantes. • Dans le monde, seulement cinq pays comptent au moins 50 % de femmes au sein de leur Parlement, et les membres de ce palmarès ne sont pas forcément exemplaires en matière du droit des femmes : le Rwanda, Cuba, le Nicaragua, le Mexique et les Émirats arabes unis. • Les cinq portefeuilles les plus fréquemment détenus par les femmes ministres dans le monde sont la famille, les enfants, les jeunes, les aînés et les personnes en situation de handicap. • Sur les 337 députés du Parlement canadien, 103 sont des femmes, soit 30,6 % (données de juillet 2022), et c’est la première fois que l’on dépasse les 30 %. • Au Québec, 23,9 % des municipalités et des mairies sont composées de femmes.

