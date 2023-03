Deux présumés «postes de polices chinois» réclament la présomption d’innocence

Les deux organismes soupçonnés par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) d’abriter des postes de police clandestins de l’État chinois ont réclamé le respect de la présomption d’innocence, mardi, et mis en garde contre les amalgames qui stigmatiseraient la communauté chinoise.

Le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud (CSQRS) et le Service pour la famille chinoise du Grand Montréal (SFCGM) ont fait cette mise au point après que la GRC a confirmé, jeudi dernier, qu’elle enquête sur leurs activités.

« Pendant que l’enquête est en cours, nous invitons la population ainsi que les médias à faire preuve de prudence et à faire attention aux amalgames, particulièrement suivant le contexte de pandémie où la communauté chinoise a été fortement stigmatisée, ont-ils indiqué dans un communiqué. Conclure à la culpabilité de ces organisations dans le vide factuel actuel risque de causer des dommages irréparables à ces deux organisations. »

Les deux organismes affirment qu’ils ignoraient l’existence d’une enquête policière les ciblant avant que l’information soit diffusée dans les médias la semaine dernière.

« Ces deux organisations souhaitent collaborer à cette enquête dans le respect de l’exercice leurs droits fondamentaux », indiquent-ils.

Postes clandestins

Le CSQRS et le SFCGM étaient au courant de l’existence d’un rapport de l’ONG Safeguard Defenders qui affirmait, l’automne dernier, que la région de Toronto comptait trois postes de police clandestins qui harcèleraient des ressortissants chinois en sol canadien.

Les deux organismes québécois ont affirmé mardi qu’ils « condamnent les comportements s’assimilant à du harcèlement et de l’intimidation et invitent toute personne victime à dénoncer ces agissements ».

Les conseils d’administration du CSQRS et du SFCGM ont réitéré leur pleine confiance en leur directrice, Xixi Li, et la remercient pour son travail acharné. Mme Li est également conseillère municipale à Brossard, où se trouve le CSQRS.

Le Devoir a rapporté lundi que le gouvernement du Québec a cessé de subventionner ces deux organismes chargés de l’intégration des immigrants après avoir constaté des problèmes dans sa gestion.

Effets dévastateurs

La Table ronde du Quartier chinois de Montréal a également plaidé pour le respect de la présomption d’innocence, mardi, dans une déclaration d’appui aux deux organismes.

« Nous sommes alarmés par le fait que depuis que la GRC a confirmé publiquement qu’elle enquêtait sur le Service à la famille chinoise du Grand Montréal et le Centre Sino-Québec pour être des “postes de police chinois”, il y a eu des effets dévastateurs sur la communauté », a déclaré le regroupement dans un communiqué.

La Table ronde du Quartier chinois a souligné la contribution des deux organismes au fil des ans dans la lutte contre l’isolement des personnes âgées, en offrant du soutien et des références aux victimes de violence conjugale, en proposant des cours de français et en soulageant la pauvreté.

« Bien que nous encourageons les victimes de tout type de harcèlement ou d’intimidation à se manifester, nous leur déconseillons d’accuser une personne ou une organisation spécifique sans preuves ou allégations précises », a affirmé le regroupement.

Lundi, la GRC a affirmé avoir reçu 15 signalements depuis jeudi dernier après la confirmation de son enquête ciblant les deux organismes. Selon le corps policier, les allégations font état d’une ingérence étrangère en sol canadien et québécois.