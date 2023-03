Le conducteur d’une camionnette heurte plusieurs piétons à Amqui

Plusieurs piétons ont été heurtés par une camionnette lundi dans la ville d’Amqui, dans le Bas-Saint-Laurent, provoquant plusieurs blessés graves. Ce drame semble a priori être un geste volontaire, affirme un témoin de la scène au Devoir. L’hôpital d’Amqui a déclenché un « code orange », tandis que le conducteur a été conduit au poste de police le plus près pour être interrogé par des enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ).

Des piétons circulaient sur le bord du boulevard Saint-Benoît, dans le centre-ville d’Amqui, lorsqu’ils ont été happés par une camionnette peu après 15 h, lundi après-midi. Certains piétons ont subi des « blessures graves », a indiqué au Devoir le porte-parole de la SQ, Claude Doiron, sans pouvoir indiquer le nombre de victimes.





Les personnes blessées ont été conduites à l’hôpital d’Amqui, où un « code orange » a été déclenché en raison de cet accident, a confirmé le responsable des relations de presse au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel. Ce code est déclenché quand une arrivée « massive » d’au moins six blessés ou de « victimes » survient dans un centre hospitalier, a indiqué M. Turmel. Le déclenchement de cette mesure permet de procéder au rappel de médecins et d’autres spécialistes afin de « rapidement prendre ces personnes en charge », a ajouté M. Turmel, qui n’écarte pas de devoir transférer des patients vers d’autres centres hospitaliers si l’hôpital d’Amqui – de petite taille – ne suffit pas à la demande.

« On parle de multiples blessés », a ajouté le porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Un drame « bouleversant »

Un témoin affirme au Devoir avoir vu des corps inertes sur la chaussée. « Le gars, il accélérait en arrivant sur le trottoir », témoigne un résident d’Amqui dont un des proches était sur les lieux du drame, ce qui soulève la question du geste délibéré. « Il fonçait vraiment sur le monde. »

Gilles Turmel précise que plus d’une dizaine de travailleurs psychosociaux ont été déployés à Amqui afin de soutenir les personnes qui auraient été témoins de cette collision.

Le camionneur Alain Gilbert a quant à lui circulé sur le boulevard Saint-Benoit peu de temps après ce drame. Il a indiqué avoir vu quelques personnes étendues au sol sur une distance de 500 mètres. « Une policière de la SQ faisait une réanimation cardiaque à quelqu’un qui avait l’air très mal en point », a raconté M. Gilbert au Devoir, qui affirme avoir vu « au moins » quatre personnes étendues au sol, tandis que plusieurs ambulanciers étaient sur les lieux.

La route 132 a été fermée dans les deux directions en raison de cette collision, tandis que le conducteur a été amené au poste de police d’Amqui, au moment où l’enquête policière se poursuit pour élucider les circonstances de ce drame. On ignore pour l’instant si des accusations seront déposées contre le conducteur.

« C’est bouleversant ce qui s’est produit à Amqui. Toutes mes pensées sont avec les victimes et leurs proches », a réagi mercredi, à 17 h 45, le premier ministre du Québec, François Legault, sur Twitter.

Les écoles profitaient lundi d’une journée pédagogique et les trottoirs grouillaient de monde. « C’était une belle journée ensoleillée. Les gens en ont profité pour sortir à l’extérieur, pour marcher. Ce n’est pas ce qu’on pensait ce qui allait se passer », s’attriste la mairesse Sylvie Blanchette. « On pense jamais que c’est chez nous que ça arrive. On pense que c’est loin de nous, ailleurs. »

Enquête en cours

La SQ ne confirme pour l’instant aucun décès relié à cet événement. On ignore par ailleurs la nature des blessures subies par les victimes de cette collision, de même que le nombre de personnes qui ont été happées lundi après-midi. La SQ ignore également si le conducteur en cause dans cet accident avait les facultés affaiblies.

« Le bilan serait très lourd. Plus d’informations à venir. Je suis troublé par ce qu’on me rapporte », a réagi lundi sur Twitter le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Ce dernier n’a pas retourné les appels du Devoir, lundi.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a aussi fait état sur les réseaux sociaux d’« un grave accident à Amqui ». « Les équipes sont en route et nous suivons la situation de près », a-t-il ajouté.

Le président de l’Union des municipalités du Québec, Daniel Côté, qui est également maire de Gaspé, s’est quant à lui dit « bouleversé par ce drame ».

Je prend la direction d’Amqui et j’annule ma présence de demain à l’@Assnat. Je suis en communication avec le ministre @fbonnardelCAQ. Le bilan serait très lourd. Plus d’informations à venir. Je suis troublé par ce qu’on me rapporte. https://t.co/Mpwx2K9Hnx — Pascal Bérubé (@PascalBerube) March 13, 2023

Enquête en cours. Les informations préliminaires rapportent un grave accident à Amqui. Les équipes sont en route et nous suivons la situation de près. Nous sommes en contact avec le député @PascalBerube et notre ministre régionale @MaiteVezina. https://t.co/KA2zlc1zAO — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) March 13, 2023

Plus de détails suivront.