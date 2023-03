L’Ozempic n’est pas une solution miraculeuse pour perdre du poids, disent des experts

De plus en plus connu sur les réseaux sociaux pour sa capacité à faire perdre du poids rapidement, le médicament Ozempic gagne en popularité au Canada. Des experts préviennent toutefois que son utilisation doit être restreinte aux fins médicales, plutôt qu’aux personnes qui veulent perdre quelques livres rapidement.

Au Canada, l’Ozempic est autorisé pour traiter le diabète, mais son effet secondaire de perte de poids ne passe pas inaperçu.

Kerry Toneguzzi avait notamment tout essayé pour perdre du poids, mais rien n’y faisait. En 2007, elle a subi une chirurgie bariatrique et a perdu 100 livres, seulement pour reprendre tout ce poids au fil du temps.

Lorsqu’elle a reçu un diagnostic de diabète, à l’automne 2020, son médecin lui a suggéré d’essayer Ozempic. Réticente au départ, elle a quand même tenté le coup et perdu 115 livres en deux ans. Ce qu’elle trouve le plus remarquable, c’est qu’elle n’en a rien repris par la suite.

« Pour moi, maintenir mon poids pendant un an, c’est une victoire, souligne-t-elle. Ce médicament m’a donné une deuxième chance dans ma vie. »

Comme Mme Toneguzzi, de nombreux spécialistes canadiens de l’obésité reconnaissent qu’Ozempic fonctionne réellement pour le traitement de cette condition médicale génétique.

Avec l’avènement d’Ozempic, les personnes obèses disposent désormais d’un médicament qui peut faire la différence et peut être une solution de rechange à la chirurgie bariatrique, selon le Dr Sean Wharton, qui est spécialiste en médecine interne et qui dirige une clinique de gestion du poids et du diabète à Burlington, en Ontario.

La demande d’Ozempic au Canada a augmenté régulièrement au cours de la dernière année, selon l’Association canadienne des pharmacies de quartier, qui représente la plupart des grandes chaînes de pharmacies au Canada, ainsi que de nombreuses pharmacies locales.

Cependant, certains médecins et pharmaciens constatent que des personnes réclament de prendre l’Ozempic pour perdre quelques kilos de « poids cosmétique », ce pour quoi il n’est pas destiné.

Le problème, c’est que certaines personnes qui prennent de l’Ozempic en ont besoin à long terme, puisque des études ont montré qu’une fois qu’elles arrêtent de le prendre, le poids revient souvent.

« (Il) ne devrait y avoir aucun doute là-dessus. Personne ne devrait penser qu’il peut l’utiliser à court terme pour perdre du poids pour de bon », mentionne M. Wharton.

« C’est un médicament qu’il faut prendre pour toujours, parce que (l’obésité est) une maladie génétique. »

« Pas un problème esthétique »

Ozempic coûte entre 200 $ et 300 $ par mois au Canada. Son fabricant, Novo Nordisk, a également obtenu l’approbation de Santé Canada en 2021 pour un médicament appelé Wegovy. Ozempic et Wegovy ont le même ingrédient actif — le sémaglutide — mais Wegovy contient une dose plus élevée pour traiter spécifiquement l’obésité.

Santé Canada a également approuvé Wegovy pour les personnes en surpoids qui souffrent aussi d’une maladie grave liée au poids comme l’hypertension, le diabète ou l’apnée obstructive du sommeil.

Parce que Wegovy n’est pas encore disponible au Canada — et Novo Nordisk n’a pas donné de date à laquelle il le sera — certains médecins prescrivent Ozempic à des doses plus élevées pour leurs patients souffrant d’obésité.

Le Dr Éhoud Ur, endocrinologue à l’hôpital St. Paul’s et à l’hôpital général de Vancouver, rappelle qu’il était important de considérer Ozempic et Wegovy comme des solutions médicales pour traiter une condition médicale potentiellement mortelle. Ils doivent être utilisés de pair avec des changements de régime alimentaire, d’exercice et d’habitudes de sommeil.

« La plupart des gens ne comprennent pas que l’obésité n’est pas un problème esthétique, c’est une maladie importante. Les personnes obèses verront leur espérance de vie réduite de 10, 15 ou 20 ans en raison de leurs problèmes de poids », soutient le Dr Ur.

Mais des médecins de famille reçoivent récemment un nombre croissant de demandes de patients qui souhaitent recevoir une ordonnance d’Ozempic, même s’ils ne souffrent pas d’obésité.

« Les gens qui viennent me voir, ce sont des gens qui ont des problèmes de graisse abdominale », raconte la Dre Iris Gorfinkel, qui est médecin de famille à Toronto.

« Ils ne sont même pas diabétiques, même pas prédiabétiques, et ils demandent ce médicament. »

Même son de cloche chez la vice-présidente des affaires pharmaceutiques de l’Association canadienne des pharmacies de quartier, Shelita Dattani.

« Des gens m’ont dit qu’ils avaient un mariage qui approche ou qu’ils en ont besoin pour rentrer dans leur bikini. »

Effets secondaires

Selon le site Web d’information sur l’Ozempic de Novo Nordisk, les effets secondaires les plus courants sont les nausées, les vomissements, la diarrhée, la constipation et les douleurs abdominales.

Ces symptômes disparaissent après quelques semaines, explique le Dr Ur.

Le site Web répertorie également les effets secondaires potentiels plus graves, notamment l’inflammation du pancréas, les problèmes de vésicule biliaire, les problèmes rénaux et l’hypoglycémie.

Les risques pour la santé de vivre avec l’obésité l’emportent souvent sur les risques de la prise de ce médicament, précisent cependant les experts consultés par La Presse canadienne.

« Il est important de comprendre qu’il y a des patients qui en ont vraiment besoin. L’Ozempic n’est pas bon pour tout le monde », martèle le Dr Ur.

La Dre Gorfinkel, quant à elle, serait ouverte à prescrire l’Ozempic à des patients qui répondaient aux critères médicaux liés à l’obésité et qui seraient prêts à changer leurs habitudes de vie.

Mais jusqu’à présent, ce n’est jamais arrivé.

« Je ne l’ai pas encore prescrit à des patients », confirme la Dre Gorfinkel.

Lorsque questionné sur la durée pour laquelle Ozempic et Wegovy doivent être pris par les patients, Novo Nordisk Canada répond par courriel : « Comme d’autres maladies chroniques, le diabète de type 2 et l’obésité nécessitent tous deux une gestion à long terme.

« Les décisions concernant la pertinence et la durée de tout médicament doivent être prises sur une base individuelle en consultation avec un professionnel de la santé », indique la porte-parole de l’entreprise, Amy Snow.

Le contenu en santé de La Presse canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.