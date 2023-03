Sommet international sur les transports électriques et intelligents

Le sommet IMPULSION, organisé par Propulsion Québec, est le premier sommet international sur les transports électriques et intelligents et a lieu jusqu’à mercredi. Le forum accueillera plus d’une centaine de conférenciers de l’industrie ainsi que plusieurs ministres des gouvernements provincial et fédéral.

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, procèdent d’ailleurs à une annonce concernant l’entreprise FLO, qui produit des bornes de recharge pour véhicules électriques.