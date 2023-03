Quoi retenir de la fin de semaine?

Chaude lutte à Saint-Henri–Sainte-Anne

Les partis politiques québécois ont redoublé d’efforts pour convaincre les électeurs de Saint-Henri–Sainte-Anne, dans le sud-ouest de Montréal, à l’approche de l’élection partielle du lundi 13 mars. Selon les plus récentes projections du site Web d’agrégation de sondages Qc125, le Parti libéral du Québec (PLQ) et Québec solidaire (QS) sont à égalité, recueillant chacun 33 % des intentions de vote.

« On sait qu’on fait campagne dans un château fort libéral, il y a une côte à remonter », a déclaré le co-porte-parole solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui était avec son candidat, l’avocat en immigration Guillaume Cliche-Rivard, lors du bilan de campagne de son parti. « Une victoire solidaire permettrait aux gens du quartier d’enfin tourner la page sur 35 ans de députés libéraux », a-t-il ajouté.

C’est d’ailleurs l’ancien candidat libéral défait dans Sainte-Marie–Saint-Jacques aux dernières élections, Christopher Baenninger, qui tentera de conserver la circonscription pour son parti. Rappelons qu’elle a été représentée, dans les dernières années, par Marguerite Blais et l’ancienne cheffe du parti, Dominique Anglade. La Coalition avenir Québec, le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec se situent loin derrière dans les sondages, respectivement à 16 %, à 10 % et à 4 %. Leurs candidats sont Victor Pelletier, Andréanne Fiola et Lucien Koty.