Parizeau, du col roulé au complet trois-pièces

Le complet trois pièces est resté collé à la peau de Jacques Parizeau. C’est d’ailleurs dans ce costume d’une autre époque que le politicien a été coulé dans le bronze l’année dernière pour son monument inauguré sur la colline Parlementaire québécoise. Les sculpteurs n’auraient jamais osé vêtir « Monsieur » d’un col roulé décontracté, comme l’ont fait ses faiseurs d’image lors de la campagne électorale de 1973. Soyons librement confortables, pouvait-on lire sur ces affiches étonnantes.

« Parizeau avait fait de gros efforts pour changer radicalement son image aux élections de 1973, explique le politicologue Alain Lavigne dans un entretien accordé à l’occasion de la parution de Parizeau. Oui au marketing d’un pays. D’habitude, on va chercher les forces d’un politicien ou on va tenter de les améliorer, mais là c’était drastique ! »

Échaudé par sa mésaventure du col roulé, Parizeau se réfugie dans son complet trois pièces qui fait office d’armure. Le diplômé de la London School of Economics soigne sa silhouette, au contraire de son chef, René Lévesque, dont le relâchement indispose son entourage. « En 1976, on l’a quasiment habillé de force pour son affiche électorale, raconte Lavigne. Il va toutefois changer en devenant premier ministre, ce ne sera plus le Lévesque un peu bohème d’avant. »

Marché aux puces

Le rapport à l’image des politiciens est au coeur des travaux d’Alain Lavigne, qui s’est d’abord penché sur Maurice Duplessis, puis Jean Lesage avant de réunir les inséparables Robert Bourassa et René Lévesque dans une analyse du volet marketing de la campagne électorale de 1970. « C’est toujours les objets qui m’ont interpellé, explique le collectionneur. Je m’intéresse à la professionnalisation de la communication à travers les traces matérielles. »

Le Parizeau de Lavigne rassemble des affiches, des brochures et des macarons produits sur un quart de siècle. Ce corpus a été constitué dès le milieu des années 1980, quand l’auteur a mis la main sur une mystérieuse statuette en bois représentant le politicien. « Elle est signée Wyug, mais je n’ai jamais réussi à retrouver l’artiste », dit-il en évoquant cet objet d’art populaire déniché au marché aux puces de Sainte-Foy.

La collection Lavigne comprend la fameuse « piastre à Lévesque » qui a été distribuée par les libéraux en 1973 pour tourner en dérision une éventuelle monnaie québécoise. « La piastre, on voit qu’elle est payable à Parizeau qui est présenté en gouverneur de la banque du Québec », observe Lavigne.

La caution économique du Parti québécois a droit à son propre « écu » en 1979 à titre de ministre des Finances du gouvernement Lévesque, gracieuseté des fonctionnaires de l’État qui dénoncent la perte de leur pouvoir d’achat. La satire est plutôt sympathique si on la compare aux macarons syndicaux produits dans le contexte d’austérité du début des années 1980. « On coupe dans l’gras », lit-on sur l’un d’eux montrant la cuisse gauche de Parizeau tranchée par un couteau de cuisine !

Émotion

Au moyen d’une centaine d’illustrations, l’ouvrage d’Alain Lavigne revisite six élections générales et deux référendums sur l’indépendance. Il faut toutefois attendre la campagne de 1989 pour que Jacques Parizeau occupe le devant de la scène à titre de chef du Parti québécois.

L’aspirant premier ministre modifie sa silhouette bourgeoise à l’approche des élections de 1994, qui le portent au pouvoir. « C’est sa conjointe, Lisette Lapointe, qui va finalement réussir à le rendre plus accessible en lui faisant porter des complets un peu plus à la mode », constate Lavigne. En plus de la veste, le politicien laisse tomber la brillantine dans les cheveux.

S’il aime se décrire en « technocrate sans âme », Parizeau est sensible au volet émotif de la politique. En témoigne le concept publicitaire audacieux qu’il choisit en vue du référendum de 1995. « Le Parizeau cartésien savait que les jeunes étaient atteints par des messages qui n’étaient pas que des messages de raison », souligne Lavigne.

En octobre 1995, le Québec est tapissé d’affiches colorées arborant un « Oui », dont la lettre « O » est remplacée par un globe terrestre, une marguerite, un signe de peace and love ou un dollar canadien ! La fleur de lys brille par son absence sur ces panneaux évoquant l’ouverture sur le monde, l’environnement, la paix… et un éventuel partenariat économique avec le Canada.

Le lyrisme de cette campagne contraste avec la banalité des publicités du Non, qui l’emporte néanmoins au soir du 30 octobre 1995. La raison serait-elle plus forte que le rêve ? « Ce n’est pas une campagne d’affichage qui va faire qu’on gagne », prévient Lavigne en ajoutant que la publicité ne vise pas seulement à convaincre, mais à consolider son vote.

Parizeau a tout donné au cours de cette campagne référendaire, allant jusqu’à dévoiler « sa vie amoureuse » au magazine Dernière heure pour se montrer un peu plus humain. « En devenant un politicien, il a accepté les règles, constate Alain Lavigne. Parizeau comprend très bien le marketing politique, je le trouve d’ailleurs plutôt consentant ! »

Parizeau. Oui au marketing d’un pays Alain Lavigne, Septentrion, Québec, 2023, 198 pages