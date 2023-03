Une collision sur l’autoroute 20 fait un mort et quatre blessés

Un jeune conducteur qui roulait à contresens sur l’autoroute 20, en Montérégie, devra faire face à la justice après avoir été impliqué dans une collision frontale qui a fait un mort et quatre blessés.

Les services d’urgence ont été avisés samedi, vers 23h30, du face-à-face qui venait de se produire entre une camionnette et un autre véhicule sur l’autoroute 20 Ouest, près du km 153, dans le secteur de Sainte-Hélène-de-Bagot.

« Cinq personnes se trouvaient dans le véhicule qui a été percuté. Le conducteur et trois de ses passagers ont été transportés au centre hospitalier de la région pour des blessures qui ne mettraient pas leur vie en danger. Toutefois, un des passagers a été éjecté du véhicule et a subi de graves blessures », a raconté la sergente Catherine Bernard, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Malheureusement, le passager qui a été grièvement blessé a succombé à ses blessures. Il s’agit d’un jeune homme de 18 ans.

« Le conducteur du camion, quant à lui, n’a pas été blessé. Il a été arrêté pour avoir conduit avec les capacités affaiblies par l’alcool », a précisé la sergente Bernard.

L’homme, âgé de 24 ans, devrait comparaître par visioconférence au cours de la journée de dimanche.

« On a aussi des reconstitutionnistes en scène de collision qui se sont déplacés sur les lieux afin d’éclaircir les causes et circonstances qui entourent cette triste collision », a précisé la porte-parole de la SQ.