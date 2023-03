Si vous les avez manqués

Les parcs nationaux du Kenya se dessèchent

Le parc national de Marsabit est planté comme une oasis au milieu des terres arides et jaunâtres du nord du Kenya. Le lieu est un refuge pour la végétation luxuriante et humide, où se côtoient éléphants, buffles, babouins, antilopes, oiseaux et zèbres de Grévy. Mais la réserve se dessèche et perd de plus en plus de son lustre, en plus d’être le théâtre de conflits grandissants.